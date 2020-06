U vezi s rizikom širenja koronavirusa, organizatori preporučuju da se sudionici zaštite maskom te da održavaju razmak. Riječki gradonačelnik kaže da mu je njihovo ponašanje potpuno nerazumljivo.

U Rijeci će se danas u 10 sati održati Hod za život u organizaciji Udruge Malaika. Poručuju kako je to miroljubivi hod građana koji smatraju da ljudski život treba zaštititi do začeća do prirodne smrti. Ovogodišnji mu je slogan "Moja kultura je kultura života". Okupljanje hodača je na Titovom trgu, a kretat će se Fiumarom do Jelačićevog trga.

Obersnel: Ponašanje organizatora riječkoga Hoda za život mi je potpuno nerazumljivo

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je u petak na redovitoj konferenciji za novinstvo da mu je ponašanje organizatora riječkoga Hoda za život, koji ne odustaju od događaja u subotu, potpuno nerazumljivo.

U ovakvim okolnostima opasnosti od koronavirusa nije bilo potrebno inzistirati na organizaciji Hoda za život, posebno zato što je zagrebački Hod za život otkazan, rekao je gradonačelnik i podsjetio da je i Riječka nadbiskupija ove godine odustala od tradicionalne procesije Rijekom za blagdan Sv. Vida.

Organizatori Hoda za slobodu, rekao je, namjeravali su prirediti skup na Klobučarićevu trgu u središtu Rijeke, ali su izvijestili da odustaju.

"Nadam se da se Hod za život neće pretvoriti u hod za infekcijom", zaključio je Obersnel.