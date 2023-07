U Rijeci nedostaje krvi, darivatelji pozvani na hitnu akciju

Najugroženije krvne grupe na opasno niskim razinama su pozitivne i negativne A i 0 grupe. KBC-u Rijeka, osim Prigorsko-goranske županije gravitiraju i Istarska te Ličko senjska županiji, doznaje Reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga.

Potreba za liječničkom pomoći sve je viša u izazovnim uvjetima usred turističke sezone i na vrhuncu toplinskog vala. Darivatelji krvi mogli su do 19 sati u srijedu doći u zavod za transfuzijsku medicinu KBC Rijeka.

Željka Kinkela, voditeljica odsjeka darivatelja krvi GDCK Rijeka u gostovanju u Dnevniku Nove TV dala je uvid u količinu krvi koja je prikupljena, motivaciju darivatelja i objasnila odazivaju li se više ljudi na ovakve apele ili redovne akcije darivanja krvi.

Krv se može davati u KBC Rijeci do kraja tjedna, u četvrtak do 19 sati, a u petak do 15 sati, dok u subotu Gradsko društvo Crvenog križa organizira akciju u Luci Rijeka.

