Na pola puta između Petrinje i Siska selo je Nova Drenčina u kojoj se vidi pomoć koja je pristigla iz cijele Hrvatske.

U Novoj Drenčini, mjestu na pola puta između Petrinje i Siska, građani cijele Hrvatske priskočili su u pomoć prije svih instituicija, županije i ostalih gradova. Cijela Hrvatska se digla na noge kako bi došla ovdje, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Stanovnik Nove Drenčine Mladen Škrinjar u svojoj kući, koja je pretrpjela veliku štetu, i dalje spava.

"Jednostavno, to je moja kuća, odrasli smo ovdje, nismo nikad mislili da bi napustili. Ako se ovako nastavi, ovakvo stanje, ako se devastira skroz, nažalost morat ću je napustiti, ili otići kod svojih roditelja u Sisačku Gredu, ili ćemo nabaviti nekakvu kampericu i tako, budemo malo traperi u svom dvorištu", kaže.

Svjestan je da boravkom u oštećenoj kući puno riskira.

"Riskantna je situacija, ali mi ljudi volimo riskirati, igramo se do zadnjih onih granica, a s prirodom nema igranja, to se dokazalo sada. Ostajemo pri svom pa ćemo vidjeti", govori Škrinjar.

Zahvaljuje svima na pomoći.

"Nevjerojatno uključivanje svih gradova, i najdaljih i najbližih u našoj okolici, i s volonterima, u namirnicama živežnim i higijenskim, u odjeći, sanitarnim, ne stignem sve opisati kako je tu ovih dana sve izgledalo, i dalje izgleda jer pomoć stiže stalno. Dolaze volonteri, vatrogasci. Čuo sam čak da neki privatnici nude da se kupe auti ljudima koji su bez njih ostali u potresu", kaže.

Upitan je li mu žao što se država nije tako brzo angažirala odgovara:

"To je friško, nitko se nije stigao organizirati, ni mi da budem iskren. A možda je čak malo prebrzo počelo. Jako je bilo i sumnjivo što raditi pod ovim uvjetima. U 15, 20 sekundi jakoga potresa, izmjeni se sve. Nešto da se sad brže ide raditi, možda bi napravilo još veću štetu."

Procjenu svoje štete, kaže, nije radio.

"To će napraviti stručnjaci. Moja procjena, s vozilom, dvorišnom zgradom, podrumom, kućom, krovom, bijela tehnika koja je polupana, namještaj i to, negdje oko 200 do 250 tisuća kuna", zaključuje Škrinjar.

Šteta će se još procjenjivati, a ovim ljudima je svaka pomoć dobrodošla.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr