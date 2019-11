Ako vam život trenutačno izgleda kao dugi popis zadataka koje morate odraditi u što kraćem roku vjerojatno se osjećate kao da morate usporiti. S druge strane, veoma je teško u svakodnevici pronaći usporeniji tempo. Postoje dokazi da svi žive brže, ali zbog toga ova generacija ima velike koristi.

1. Danas hodamo brže

Što brže hodamo, to dulje živimo. Zaključak je to brojnih nedavnih istraživanja koja pokazuju zdravstvene prednosti brzog hodanja. Vječni skeptici prema obrascima ponašanja generacije milenijalaca reći će da ta generacija ljudi stalno negdje žuri i da moraju usporiti tempo. Danas ljudi hodaju čak 10 posto brže nego prije deset godina, ali zato imaju velike koristi. Osim što produljuje život, brzim hodanjem moguće je u danu obavljati više stvari, a i u prosjeku gledano, brže doći do nekih lokacija. To su činjenice u kojima generacija milenijalaca uživa i dobro ih koristi. Svi oni koji u užurbanoj svakodnevici osjećaju umor, znaju načine koji će ih podići i pomoći ima da se nose sa svim dnevnim izazovima kojih se zapravo ne žele odreći.

2. Kupujemo brže

Danas se 69 posto potrošača izjašnjava kako je kupovina aktivnost kojoj se istinski ne žele prepustiti jer u njoj ne uživaju. Iz šoping-centara žele izaći što brže moguće i zbog toga kupuju brže. Do ove promjene u ponašanju kupaca došlo je zbog bržih i jednostavnijih načina kupovine poput online kupnje koja je dostupna većini stanovništva, a omogućuje rješavanje te ''obveze'' iz udobnosti doma.

3. Kuhamo brže

Nevjerojatan je podatak da su ljudi pedesetih godina prošlog stoljeća provodili 2,5 sata dnevno u pripremi obroka. Danas priprema jednog obroka u danu u prosjeku traje 12 minuta. To bi značilo da današnja generacija ima više od dva sata u danu koje može utrošiti na druge interese. Nije loše, zar ne?

4. Jedemo brže

Izgleda da svoj brzo pripremljeni obrok danas ljudi i jedu brže. Rezultat od 61 posto onih koji objeduju između 15 i 30 minuta pokazuje da je današnja generacija i u tome brza. Mnogi će stručnjaci reći kako brzo jedenje nije pohvalna aktivnosti, ali navedeno razdoblje sasvim je dovoljno da bismo objedovanje odradili po smjernicama gastroenterologa koji napominju kako pravilna probava počinje prvim zalogajem koji treba dobro prožvakati i polako gutati.

