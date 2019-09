U srijedu se nastavilo suđenje zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću za aferu Agram. Na sudu je svjedočila neurologinja Vida Demarin. Rekla je da je Bandić od nje tražio da potpiše popise sa slikama koje su, tvrdio je gradonačelnik, vlasništvo zaklade koju je vodila.

U nastavku suđenja gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću i drugima za aferu Agram u srijedu je na zagrebačkom Županijskom sudu svjedočila neurologinja Vida Demarin. Ona je u vrijeme istrage protiv Bandića upravljala Upravnim vijećem Zaklade za pomoć oboljelima od cerebrovaskularnih bolesti.

USKOK je istragu protiv Bandića proširio i nakon što je Demarin, kao predsjednica upravnog vijeća Zaklade, istražiteljima ispričala da ju je Bandić u dva navrata nagovarao da promijeni iskaz i potpiše dokument neistinita sadržaja.

''Došao je Bandić s odvjetnicom''

"Jedan dan je došao, Milan Bandić i odvjetnica s popisom slika da potpišem da su u vlasništvu Zaklade. Ja nisam znala o kakvim je slikama riječ i nisam htjela potpisati. Morala sam davati iskaz USKOK-u. Ne znam o kakvim je slikama riječ. Mogu samo pretpostaviti da ih je prikupio za aukciju. Jednom prilikom je Bandić došao sam, a jedanput je bila odvjetnica", prenosi N1 svjedočenje Vide Demarin na sudu.

Kako piše N1, Demarin je sucu rekla da popis slika nije potpisala ona, već gradonačelnik i dodala da ne zna da je Zaklada imala neke slike.

Potpisala jednu od dvije potvrde

Kazala je da jednu potvrdu nije potpisala, ali drugu jest. "Motiv je bio da pomognem gradonačelniku da sam znala za tu aukciju. Pomoći u smislu da je skupljao slike, da će biti u plemenite svrhe, da to nije nešto što je sam sebi skupljao'', rekla je Vida Demarin.

Sudu je ispričala i o dokumentu koji je odbila potpisati. "Ja sam rekla, već sam dva puta bila u USKOK-u i dosta mi je slika. Ako su već u vlasništvu zaklade, da onda on potpiše i on je to potpisao. Došao je u moju sobu u klinici Aviva, onda sam se se razljutila. Prvi put sam mu pomogla kad je bilo malo slika, ali kad mi je došao s popisom slika od 300 slika...", rekla je Demarin.