Preporod nije pregovarao s Vladom zajedno s ostalim sindikatima javnih službi koji su nakon jučerašnjeg uspješnog mirenja odustali od štrajka.

U današnjem jednosatnom štrajku koji je organizirao sindikat Preporod sudjelovao je 6231 zaposlenik u 341 osnovnoj i srednjoj školi.

Štrajk je počeo simbolično u 5 do 12 i njime su željeli skrenuti pozornost na to da su zaposleni u školstvu potplaćeni i da žele bolje uvjete rada. Preporod nije pregovarao s Vladom zajedno s ostalim sindikatima javnih službi koji su nakon jučerašnjeg uspješnog mirenja odustali od štrajka. Povlačenjem kolega, koji su pristali na manje no što su tražili, jako su razočarani.

''Da smo svi jedinstveni uspio bi i bilo bi povećanje barem duplo veće nego što je do sada postignuto'', rekla je učiteljica Dubravka Đuretek Šuper.

''Želimo postići za početak da nas se posluša, da napokon učitelji dođu na nekakvo, ne možda prvo mjesto, ali da shvate da smo mi tu i da su nam stvarno plaće male i da je vrijeme da se i nama povise plaće'', rekla je učiteljica Mirena Maljković.

''Djeca su zbrinuta, dakle učiteljice koje nisu u štrajku, one su preuzele brigu o djeci'', rekao je ravnatelj osnovne škole Krešimir Supanc.

U sindikatu zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod ne kriju zadovoljstvo uspjehom svojeg prvog samostalnog štrajka.

''Oni sada znaju da su konkretni ljudi danas prekinuli svoj rad, odvojili se od svojih učenika kako bi na taj način poslali poruku vlasti, a ta poruka je jasna. Mi to ne prihvaćamo, mi to odbijamo, mi se s tim ne mirimo'', rekao je Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod.

