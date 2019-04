Iz Ine su kupcima uputili ispriku zbog pogreške koja se dogodila u nedjelju na benzinskoj postaji Smokovik u Splitu.

U cisternu za gorivo Eurodizel Class Plus pogreškom je utočeno benzinsko gorivo, pa su kupci umjesto Eurodizela u automobile točili pogrešno gorivo. U ponedjeljak je obustavljena prodaja, a izdano je stotinjak računa za to gorivo.

Zbog toga na maloprodajnom mjestu Smokovik kupci do nedjelje premium goriva mogu kupiti po cijeni regularnih.

Priopćenje Ine prenosimo u cijelosti.

''U nedjelju, 31. ožujka, u jutarnjim je satima zbog ljudskog faktora došlo do nenamjerne pogreške prilikom koje je u komoru cisterne za Eurodizel Class Plus gorivo utočeno benzinsko gorivo, a koje je posljedično utočeno i u spremnik za navedeno dizelsko gorivo na maloprodajnom mjestu Smokovik u Splitu. Prodaja navedenog goriva obustavljena je u ponedjeljak 1. travnja oko 9 sati ujutro, to jest odmah nakon prve dojave kupca o problemu s gorivom. U navedenom periodu izdano je stotinjak računa.

Ovim putem ispričavamo se svim kupcima koji su zbog ovog propusta imali neugodnosti. Molimo sve kupce koji su kupili gorivo u navedenom periodu da se jave na Inin besplatni telefon na broj 0800 11 12 ili na ina-besplatni.telefon@ina.hr. Svi kupci koji se jave s računom, izvodom kartice ili čiji identitet se može utvrditi putem snimki videonadzora bit će obeštećeni.

Trenutno se na maloprodajnom mjestu Smokovik prodaja odvija regularno te su sva goriva u ponudi ispravna. Zbog navedene nenamjerne pogreške Ina svojim kupcima na maloprodajnom mjestu Smokovik do nedjelje 7. travnja nudi premium goriva po cijeni regularnih'', stoji u priopćenju.

Iz Ine su za DNEVNIK.hr su potvrdili da se kupci s računom koji potvrđuje da su kupili sporno gorivo 31. travnja na benzinskoj stanici Smokovik mogu javiti kako bi se moglo utvrditi da su to gorivo zaista i kupiti, a pomoći će i snimke videonadzora. Nakon toga će se dogovarati daljnji koraci u slučaju da je na automobilu korisnika nastala šteta zbog točenja pogrešnog goriva.

Kako piše Slobodna Dalmacija, jednom kupcu upravo zbog točenja pogrešnog goriva pokvario se automobil, pa je od automehaničara dobio račun u iznosu od 20.000 kuna.