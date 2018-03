Hrvatsku će, kao i cijelu Europu, tijekom vikenda zahvatiti val hladnoće. Nakon proljetnih temperatura koje smo imali preko tjedna opet nam dolaze minusi.

Prodor hladnog zraka zahvatit će cijelu Europu, osjetno će zahladnjeti na gotovo cijelom starom kontinentu. Statistika pokazuje da se takav hladni val - s tako velikim prostornim obuhvatom i niskim temperaturama, a i prilično dugog trajanja u drugoj polovici ožujka događa jako rijetko - ako pogledamo u prošlost, u posljednjih stotinjak godina takva se situacija dogodila svega jednom ili dvaput.



To su informacije na razini cijelog kontinenta, no mi znamo da su kod nas zimski prodori i u ožujku, pa čak i travnju i svibnju, prilično uobičajeni, jedino što su sve kraći. Ova je godina neobična jer nismo ni imali onu pretjeranu hladnoću, a sada praktički na kraju zime imamo prodor polarnog zraka kada smo se već i ponadali proljeću.



Nakon kišnog petka, kišno vrijeme očekuje nas u kopnenim krajevima Hrvatske i u subotu. Kiša će uz pad temperature prvo u gorju prijeći u susnježicu i snijeg, a zatim i u središnjim krajevima. Nedjelja će biti bez oborina, ali osjetno hladnija, a onda u ponedjeljak opet može biti snijega.



I na Jadranu će u subotu biti oborina - mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Kiša će na sjevernom Jadranu u nedjelju prestati, ali će je i dalje biti na jugu. Idućih dana bit će vjetrovito uz jaku i olujnu buru na sjevernom dijelu, a u Dalmaciji će puhati jako jugo do ponedjeljka, kada će i tu zapuhati bura.

Pogoršanje stanja očekuje se na poplavljenim područjima

Najavljena promjena vremena mogla bi donijeti nove probleme na područjima koja su bila ili su još uvijek ugrožena visokim vodostajima rijeka.

Nabujala Una, koja je posljednjih dana stvarala velike probleme stanovnicima Hrvatske Kostajnice, seli vodeni val prema ušću sa Savom i području oko Jasenovca.

Vrh vodenog vala u Jasenovcu očekuje se u ponedjeljak, 19. ožujka, a obavljaju se pripreme za obranu od poplave kako se voda ne bi probila do kuća.