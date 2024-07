U Hrvatskoj se godišnje utopi skoro stotinu ljudi: "Kad nastane tišina, to bi trebao biti znak da se nešto događa"

Sve je više intervencija zbog utapanja pa upozorenje stiže i za kupače u jezerima i rijekama.

Uz standardne savjete kako se čuvati tijekom toplinskog vala, u zagrebačkoj županiji pozivaju i na odgovornost. U riziku su i stariji, kronični bolesnici, a često su to i pijane osobe. Na godinu se u Hrvatskoj utopi između 80 i 90 osoba. Posebno su apelirali na roditelje male djece.

Pročitajte i ovo Širi se snimka navodnog događaja UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Ruski vojnici ubili dvojicu ukrajinskih vojnika koji su se htjeli predati

"Nama je usađeno da mislimo kad se netko utapa da maše rukama, nogama, da viče, da zove upomoć. To je nažalost potpuno netočno jer djeca se utapaju tiho i brzo. Dok je graja, dok je šušur, dok je smijeh, sve u redu. Kad nastane tišina, to bi trebao biti znak taj čas da se nešto događa. Ono što predstavlja problem su nagle dubine. Skokovi u mutnu vodu kojoj ne poznajemo dno. To nije hrabrost, to je ludost, to je glupost i to treba u svakom slučaju izbjegavati. Jer osim što se ljudi utapaju imamo i trajne invalide", rekao je Dominik Raos, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

Pročitajte i ovo napad na Kijev VIDEO Identificirana raketa koja je pogodila ukrajinsku bolnicu i usmrtila troje djece

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.