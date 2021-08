U centru Zagreba urušio se dio zgrade u kojem je bio atelijer kipara Ivana Kujundžića.

U Medulićevoj 12, u centru Zagreba, urušio se dio zgrade koji su umjetnici dobili na korištenje. U dijelu koji se urušio bio je atelijer kipara Ivana Kujundžića. Kujundžić procjenjuje da je nastala šteta oko 200 tisuća kuna, piše Večernji list.

Navodi i kako je sreća da nitko nije bio prisutan u toj prostoriji u trenutku kad je došlo do urušavanja.

"Tu su intenzivni radovi na gradilištu tri, četiri mjeseca. Doista moram priznati, u velikom dijelu su oni rađeni po svim pravilima struke, no ovaj tu dio atelijera je bio jedan poseban, nadograđeni dio, o kojem se trebalo možda malo više voditi računa", kazao je Kujundžić.

"Da li je bilo nekakvih propusta na gradilištu to će utvrditi inspekcija. Jučer sam ulazeći u ovaj prostor utvrdio velike diletacije, no nije bilo nikoga na gradilištu i mislio sam da se doista radi o nekom malom sporadičnom radu samog zemljišta, odnosno diletacije samog prostora. Jutros sam došao tu u atelijer, srećom da sam otišao na kavu jer sam u ovoj prostoriji radio i boravio. Sva sreća da sam izašao, nema žrtava na gradilištu i nitko nije ozlijeđen. Odmah sam se pojavio tu, zvali su me jer su mislili da sam nestao", dodao je Kujundžić.