Američki predsjednik Donald Trump poslao je poruku sudionicima summita Inicijative tri mora u Bukureštu, potvrđujući američku snažnu potporu razvoju energetske, prometne i digitalne infrastrukture na području između Jadrana, Baltika i Crnog mora, objavilo je u ponedjeljak američko veleposlanstvo u Bukureštu.

"SAD će ostati snažan saveznik i partner te inicijative", istaknuo je Trump u svojoj poruci poslanoj rumunjskom šefu države Klausu Iohannisu, domaćinu summmita koji u ponedjeljak kasnije poslije podne počinje poslovnim forumom, a nastavlja se plenarnom sjednicom inicijative u utorak.

Na summitu sudjeluje i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja je prvi puta 2015. iznijela ideju o toj neformalnoj političkoj platformi kojoj se ubrzo priključio i poljski predsjednik te se danas projekt boljeg, prije svega infrastrukturnog povezivanja 12 država percipira kao hrvatsko-poljska inicijativa.

Platforma je potom predstavljena na summitu u Dubrovniku 2016., a sastanak na vrhu kojem je 2017. u Varšavi nazočio i američki predsjednik dao joj je politički zamah. Bukureštanski summit bit će posvećen provedbi konkretnih projekata.

Trump je u svojoj poruci naglasio da je prošle godine "imao čast" sudjelovati na summitu inicijative u Varšavi, gdje je, kako kaže, dao snažnu potporu SAD-a Inicijativi tri mora.

Istaknuvši kako ona ima veliki potencijal na području energetike, infrastrukture i jačanju poslovnih veza te uklanjanju trgovinskih barijera Trump je rekao da je "nova energetska infrastruktura ključna za dublju ekonomsku integraciju, otvaranje pristupa novim tržištima i diverzifikaciju energetskih resursa u regiji".

Posebno je izdvojio Rumunjsku, Bugarsku, Mađarsku, Austriju i Slovačku zbog napretka koji su ostvarile na energetskoj diverzifikaciji kroz izgradnju plinovoda.

"SAD ostaje ponosan partner u tim naporima kroz izvoz ukapljenog plina toj strateški važnoj regiji i kroz sudjelovanje američkih kompanija na poslovnom forumu Inicijative tri mora", kazao je, dodajući da američko izaslanstvo u Bukureštu vodi ministar energetike Rick Perry.

Države koje sudjeluju u inicijativi su Hrvatska, Poljska, Mađarska, Češka, Slovačka, Rumunjska, Bugarska, Litva, Latvija, Estonija, Slovenija i Austrija.

Juncker na summitu Inicijative

Na summitu će sudjelovati i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, te njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas. Na pitanje novinara kako to da će Juncker ipak sudjelovati, zašto nije do sada sudjelovao, što se sada promijenilo, glasnogovornik Europske komisije, Grk Margaritas Schinas kazao je: ''Ništa se nije promijenilo. Mislim da je sudjelovanje povezano s njegovim rasporedom i radnim obvezama. Ove je godine prilika da to napravi, tajming je poslije govora o stanju Unije, pa je lakše to učiniti. Iz tog sam dijela svijeta, pa znam da je uključen određeni element urote da se ova tema gleda kao da je ovakva ili onakva. Ponekad mislim da se treba koncentrirati na uloge. Ovo je važna inicijativa koja se bavi povezanošću''. (I.D. / Hina)