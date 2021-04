Nema zajedničke komemoracije žrtava Jasenovca. Državni vrh neće zajedno položiti vijence. Zasebno će to učiniti i predstavnici udruga žrtava.

Jedinstvena kolona u kojoj su se prošle godine našli svi predstavnici vlasti, ali i žrtava, tako ipak neće postati tradicija, već ostaje iznimka.

Iz Ureda predsjednika Zorana Milanovića kažu - uputili su poziv premijeru Andreju Plenkoviću za zajedničkim odavanjem počasti. Evo što mu je premijer odgovorio.

"Mi nismo pokrenuli životinjsku farmu u Hrvatskoj, nismo pokrenuli uvrede, nismo pokrenuli niz drugih aktivnosti koje su ispod svake razine i nema prostora za glumljenje da bude svima jasno. Ovo nema nikakve veze s narodima žrtava", kazao je Plenković.

Organizator komemoracije Spomen područje Jasenovac

Plenković je napomenuo da je organizator komemoracije Spomen područje Jasenovac, a ne Vlada ili netko drugi, a ovogodišnja komemoracija bit će organizirana sukladno epidemiološkom okviru.

Postavljen je vremenski okvir koji počinje u 9 ujutro i traje do 13 ili 14 sati, te će pojedina izaslanstva u tim okvirima dolaziti na komemoraciju. Vladino izaslanstvo doći će u 9 sati, a potom u 10 sati izaslanstvo Hrvatskoga sabora, dodao je.

"Ovo nema nikakve veze s predstavnicima naroda žrtava. Mi smo se s njima sastali prošlog tjedna, sastajemo se kontinuirano, poštujemo žrtve i bili smo u Jasenovcu i zadnje četiri godine. Doći ćemo i ove godine, doći ćemo i dogodine, doći ćemo i 2023., doći ćemo i 2024. Ovo ima veze s protokolom koji je predviđen, a glumljenje ne dolazi u obzir", naglasio je.

Novinari su premijera pitali treba li on zatomiti svoj odnos s predsjednikom Republike, bez obzira koliko on loš bio, u situacijama kao što su komemoracije, a Plenković je odgovorio: "Ne, nema nikakve potrebe za to. Ovdje niti je to predviđeno niti to dolazi u obzir".

Predstavnici Srba, Židova, Roma i antifašista imat će zasebno izaslanstvo

Srpsko narodno vijeće (SNV) izvijestilo je ranije da će predstavnici naroda žrtava ustaškog terora imati u Jasenovcu zasebno četveročlano izaslanstvo.

Predsjednik SNV-a Milorad Pupovac, predsjednik koordinacije Židovskih općina u Hrvatskoj Ognjen Kraus, predstavnik Saveza Roma "Kali Sara" Veljko Kajtazi i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin zajednički vijenac položit će u 12 sati.

Kraus je za Hinu potvrdio kako je takva odluka donesena jučer, nakon što se doznalo da neće biti zajedničkog izaslanstva državnog vrha, odnosno predsjednika Republike, Vlade i Sabora.

"Nakon što smo vidjeli da se ide u razdvojenim kolonama, odlučili smo da i mi idemo u posebnoj koloni. Kako vidite, jedinstvena kolona ne ovisi o nama. Ako su komemoracije predviđene za politička prepucavanja, onda mi to ne možemo podržati ni u kom slučaju", rekao je Kraus.