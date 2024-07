FOTO Trajekt Oliver uplovio u Velu Luku: Posada je uspjela sanirati kvar

Jadrolinijin trajekt Oliver, koji je zbog tehničkog kvara s više od 300 putnika nekoliko sati plutao korčulanskim kanalom, stigao je u četvrtak navečer u Velu Luku, doznaje se u Jadroliniji.

"Trajekt je uspio pristati u Veloj Luci i putnici se polako iskrcavaju," rekla je Hini Jelena Ivulić, koordinatorica Jadrolinijina splitskog plovnog područja, oko 19:30.

Objasnila je kako je posada uspjela sanirati kvar nekoliko milja od Vele Luke nakon čega je Oliver zaplovio prema odredištu.

Dodala je i kako je tegljač bio u blizini radi sigurnosti.

Pročitajte i ovo FBI raspisao tjeralicu Sjevernokorejski hakeri krali američke i britanske vojne tajne: Imali su samo jedan cilj

Prethodno je poručila kako sigurnost 340 putnika i posade niti u jednom trenutku nije bila dovedena u pitanje.

Trajekt je isplovio u 10:30 iz Splita prema Veloj Luci, no na putu je došlo do tehničkog kvara. Oko pola sata pokušavalo se riješiti problem, privremeno se i uspjelo, no kvar se opet dogodio. Trajekt je plutao korčulanskim kanalom, a poslan je i tegljač iz Splita. No, posada je konačno ipak uspjela sanirati kvar i trajekt je uplovio u luku.

Pročitajte i ovo kilometarske kolone Užas na A1: Helikopter prevozio ozlijeđene, zatvoren promet prema Zagrebu, vojska pomagala unesrećenima

Pročitajte i ovo Ubojica iz Daruvara Za Dnevnik Nove TV potvrđeno - ispitivat će svjedoke koji imaju saznanja o svim okolnostima: U pretresu nisu pronašli drugo naoružanje

Brod je star 27 godina, kupljen je ove godine za 12 milijuna eura, pri čemu je još 2,7 milijuna eura utrošeno na remont.

Trajekt Oliver prije nego što ga je Jadrolinija kupila, plovio je u Grčkoj pod imenom Hermes, a u Hrvatskoj je zaplovio 20. svibnja, nakon remonta u brodogradilištu Viktor Lenac.

Nazvan je po pjevaču Oliveru Dragojeviću, a Jadrolinija ga je angažirala na liniji Split-Vela Luka-Ubli.