Podaci potvrdili: "Žene rjeđe izazivaju prometne nesreće, a bolje su i po ovome..."

Povodom Međunarodnog dana žena, Grad Varaždin i Policijska uprava varaždinska provele su u petak zajedničku akciju kojom su ukazali na status i položaj žena u prometu ali i općenito u društvu. Gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj, zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković, zastupnik u Hrvatskom saboru i Lovro Lukavečki, predsjednik Gradskog vijeća zajedno s Danijelom Posavcem, voditeljem poslova prometne policije u PU varaždinskoj i Dejanom Piskačem, načelnikom Postaje prometne policije darivali su žene cvijećem i prigodnim poklonima.

"Prema podacima koje i MUP potvrđuje, žene vozačice su bolje i pažljivije u prometu, manje sudjeluju u prometnim nesrećama. No, ovu današnju akciju želimo iskoristiti i da bi istaknuli status žena u našem društvu jer za to još uvijek postoji mjesta za napredak. Grad Varaždin je najbolji primjer, u ovom trenutku sve pročelnice gradskih upravnih odjela su žene, od dvadeset direktora i ravnatelja javnih tvrtki i ustanova u vlasništvu Grada, većina su također žene. Dakle, možemo reći da Grad Varaždin prednjači u zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama. Općenito smatram da su se žene do danas uspjele izboriti da postignu neku ravnopravnost u poslovnom svijetu, ali nažalost ostaju im i dalje obaveze i poslovi kod kuće, oko kućanstva, djece, kao drugi posao kojeg obavljaju u puno radno vrijeme i tu mislim da bi muškarci trebali sudjelovati puno više i dijeliti s njima ta zaduženja", rekao je gradonačelnik Neven Bosilj.

Voditelj poslova prometne policije u PU varaždinskoj Danijel Posavec ukratko je prezentirao statistiku koja govori u prilog ženama u prometu.

"Prošle godine evidentirano je 1078 prometnih nesreća, u kojima je sudjelovalo ukupno 1900 muškaraca i 900 žena, što jasno pokazuje određene razlike u zastupljenosti spolova u prometnim nesrećama. Statistika na razini Republike Hrvatske potvrđuje da žene rjeđe izazivaju prometne nesreće i čine manje prometnih prekršaja. A nedvojbeno je potvrđeno i da su vozačice opreznije, odgovornije i tolerantnije u prometu, češće propuštaju pješake na pješačkim prijelazima te rjeđe koriste mobitel tijekom vožnje. Sve vozačice koje posjeduju vozačku dozvolu najmanje 10 godina i nemaju evidentiranih prometnih prekršaja nagradit ćemo, uz privjesak i miris za automobil, poklon paketom. Poklone su izradili članovi udruge Plavo srce, a nadamo se da će im taj mali znak pažnje biti lijepa uspomena za Dan žena", rekao je Danijel Posavec.

Prilikom prigodnog zaustavljanja vozila, djelatnici prometne policije nisu zabilježili ni jedan prometni prekršaj. Među zaustavljenim vozačicama bilo je i žena koje posjeduju vozačku dozvolu više od deset godina a nemaju zabilježen ni jedan prometni prekršaj.

