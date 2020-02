Nadolazeće zahladnjenje ide na ruku proizvođačima mesa, koji cijelu zimu muku muče zbog previsokih temperatura. U Slavoniji i Baranji uz to je sve teže doći i do domaće sirovine.

Slanine, šunke, kulenje i kobasice u pušnici na dimu. No, ove sezone proizvođači jedva dolaze do mesa. Sirovina je kritična, jednostavno je nema, tvrde proizvođači suhomesnatih proizvoda. Zbog nestašice domaće svinjetine naš sugovornik je morao odgoditi proizvodnju.

Stočni fond je devastiran, a nestašicu na tržištu prouzročila je i afrička svinjska kuga u svijetu. Svinje se traže godinu dana unaprijed, sve se odrazilo i na cijene. Zvonko Matković iz osječke udruge kobasičara tvrdi da je razlika u cijeni ogromna, jer su do prije dvije godine plaćali polovice 13 i pol kuna, dok ih sada plaćaju 17.

„Problem postoji, ne samo kod mene nego kod mnogih onih koji se bave privatno uzgojem, malo svinja uzgajaju, preskupa je proizvodnja“, objašnjava organizator Grabovačke kobasijade Marijan Dušić.

Problem je i iznadprosječno topla zima, pa je pad temperatura, iako privremen, proizvođačima dobrodošao. Marijan pojašnjava zašto je ove zime meso teško osušiti.



„Ako ljudi rade sa ventilatorima ili sa velikim propusima, dešava se da se vanjski dio kobasice, seke ili kulena na jednoj strani dobro osuši, ili se sa svih strana osuši, zapeče se. I onda unutra meso ne može sazrit“.

Zvonko je svoje kobasice objesio u dvorište. Priprema se za natjecanje koje će ove godine biti održano najkasnije do sad. „Prva kobasijada je bila u siječnju, sad je 15. veljače, zato što, evo pogledajte moju kobasicu, one još uvijek nisu spremne, one su još uvijek mekane, još nije za kobasijadu, samo zbog vremena“, tvrdi.

Na ruku im ne idu ni vremenski uvjeti ni proizvodnja mesa, no Slavonci i Baranjci od kobasica ne odustaju.

