Hamburger u Splitu košta koliko i na Wimbledonu. Misli li Glavina da je to normalno? "Do korekcija će doći..."

Srpanj je špica sezone pa se u Hrvatskoj broje turisti, ali i euri koje ostavljaju.

Dnevnik Nove TV provjerio je koliko se gosti hvataju za novčanik u Rovinju.

Turisti u Istri - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Hladna kava u jednoj od najpopulanrijih istarskih destinacija košta 3 i pol eura, a affogato četiri i pol. Turisti iz Grčke kažu da im je to prihvatljiva cijena za "najljepši pogled u gradu". No, u odnosu na prošle godine, novčanik razliku osjeti.

Kuglica sladoleda stoji i po dva i pol eura, a cijene na tržnici turiste ostavljaju bez riječi. Na rivi je borba za svakog ukrcanog gosta na brod, a da se gleda svaki potrošeni cent, osjete i ugostitelji, pa svoje cijene pravdaju lančanom reakcijom, u kojoj su oni zadnji u redu, a prve ih se proziva.

Turisti u Istri - 3 Foto: DNEVNIK.hr

O turističkoj sezoni u Dnevniku Nove TV govorio je ministar Tonči Glavina.

Tonči Glavina - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Struka procjenjuje da će potrošnja biti manja nego lani. Na pitanje što govore brojke, Glavina je rekao:

"Što se tiče brojki dolazaka i noćenja, jako smo zadovoljni s prvih šest mjeseci jer smo ponovili turističke rezutlate od prošle godine. S obzirom na to da je prošla godina bila rekordna, onda u ovoj godini koja je specifična po mnogočemu, obilježena geopolitičkim nestabilnostima, možemo biti zadovoljni. Što se prihoda tiče za prvi kvartal, imamo povećanje rasta prihoda od 9,2 posto. Oko 80 milijuna eura više smo uprihodili u prvom kvartalu. Po podacima Eurostata za prvi kvartal četvrta smo zemlja po turističkom rastu. Kada bi druga polovica godine bila uspješna kao prva bili bismo itekako zadovoljni", rekao je Glavina.

Prokomentirao je i kako je usvojen apel o spuštanju cijena.

"Pružatelji usluga u smještaju napravili su iskorak. Reagiralo se na ispravan način. To radi i naša konkurencija. U godini koja je obilježena nestabilnostima, putovanje je nikad skuplje. Reagirali su svi, morali smo reagirati i mi. Nadam se da ćemo iz svega izvući dobre pouke i prilagoditi se", kazao je ministar.

Cijena hamburgera u Splitu jednaka je kao na Wimbledonu, od 12 do 14 eura. Na pitanje voditelja smatra li da je to normalno, odgovorio je: "Kao što sam rekao, smještaj je reagirao. Očekujemo i da reagiraju trgovine i ugostiteljstvo. Do korekcije će doći jer korekciju traži tržište. Korekciju rade konkurenti, trebamo i mi. Za sve one koji su napravili prilagodbu, mislim da imaju dobre rezultate i mogu biti zadovoljni", poručio je.

Na ponovljeno pitanje smatra li da je to normalno, Glavina je odgovorio: "Mislim da sam vam odgovorio".

Tonči Glavina - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Dotaknuo se najava za srpanj i kolovoz. Ministar je poručio kako smatra da će srpanj biti izazovniji.

"Kolovoz bi trebao biti otprilike kao i prošle godine. Mislim da bi bio veliki uspjeh za nas kada bismo u ovim okolnostima zadržali uspjeh od prošle godine, ali oscilacije se događaju pa je sve moguće. Mi jako puno ovisimo o njemačkom tržištu, otprilike četvrtina prometa je njemačkog tržišta. Njihovi praznici su ove godine bili deset dana u petom mjesecu, deset u lipnju. Prošle godine su svi bili u lipnju. Sukladno tome, mijenjaju se brojke", ustvrdio je Glavina.

Kazao je i da je napravljen veliki iskorak promocije Hrvatske u Americi.

Na kraju razgovora prokomentirao je i VAR intervenciju Donalda Trumpa, ali i ispadanje Hrvatske sa Svjetskog prvenstva.

"Možda smo i mi trebali nazvati. Jako smo razočarani utakmicom u kojoj je Hrvatska itekako oštećena. Hrvatska nije zaslužila takav tretman, Hrvatska je nogometna velesila. Zaslužili smo igrati večerašnju utakmicu, a ne Portugal. Trump? Svi su osudili taj potez. Kada se izgubi kredibilitet onda je to jako teško vratiti. Mislim da ovo nije na čast FIFI... Mislim da će biti nekih promjena, to bi bilo opravdano itekako", zaključio je Glavina.

Prilog reporterke Dnevnika Nove TV Line Dollar o cijenama u Rovinju te cijeli razgovor s ministrom Glavinom pogledajte u nastavku:

