U ponedjeljak, 29. srpnja 2019. godine, u Alkarskim dvorima u Sinju je potpisan Ugovor o sponzorstvu temeljem kojega „Tommy“ d.o.o., najveći i najznačajniji dalmatinski gospodarski subjekt postaje višegodišnji dijamantni sponzor sinjske Alke.

Ugovor su u ime Viteškog alkarskog društva potpisali dr. Stipe Jukić, predsjednik, a u ime Tommy-ja, Zoran Mikulić, direktor operacija.

„Tommy se ovim činom povezuje s najznačajnijim kulturno-povijesnim događajem u Dalmaciji. Nama je izuzetna čast što smo postali dio alkarske priče“ – rekao je Zoran Mikulić na press konferenciji, kojoj je prisustvovao i Aljoša Bašić, direktor marketinga „Tommy-ja“.

„Da parafraziramo našu aktualnu kampanju, Alka nije samo viteška igra, to je i očuvanje hrvatske baštine, povijesne i kulturne. Inspiriran upravo tim, Tommy je odlučio stati uz jedno od najvećih hrvatskih obilježja i na taj način stvarno posvjedočiti da gajimo i dijelimo iste vrijednosti. Čuvamo i ulažemo u naše ljude, naše gospodarstvo, našu kulturu i našu baštinu, ne zato što je to lako, nego zato što je to jedini pravi put.“ – rekao je Aljoša Bašić.

Zadovoljstvo ostvarenom suradnjom iskazali su i predstavnici Viteškog alkarskog društva i Grada Sinja.

„Zahvaljujem vlasnicima i Upravi tvrtke „Tommy“ što su prepoznali da je viteška igra Alka značajni nacionalni kulturni brand kojim se ne ponosimo smo mi u Sinju i cetinskom kraju, već i cijela Hrvatska. Nama u VAD je itekako u interesu da imamo sponzore koji su značajni u hrvatskim okvirima. U tom smo kontekstu s radošću dočekali da „Tommy“ postane dio naše priče, da tako značajna tvrtka prepozna vrijednosti Alke“- izjavio je dr. Stipe Jukić.

Gradonačelnica Sinja, g. Kristina Križanac je kazala da je ovim činom „Tommy“ pokazao da prepoznaje važne nacionalne vrijednosti.

U nizu projekata društveno-odgovornog poslovanja, Tommy sve značajnije sudjeluje u potpori raznih kulturnih i društvenih događaja i organizacija koji njeguju očuvanje hrvatske kulturne i tradicijske baštine, a Sinjska alka je zapravo najznačajniji simbol za takvo što.