Tomašević o neispunjenim obećanjima i novim izborima: "Tko kaže da će biti drugog kruga?"

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević gostovao je u Dnevniku Nove TV, gdje je na početku komentirao Vladin porez na nekretnine.

"Nisu uveli porez na sve nekretnine, već na prazne i stanove koji se daju u kratkoročni najam. Samo oni plaćaju porez na nekretnine i uveli su raspon od jedan do osam eura. Rekli su da bi to bilo dobro da bi se u funkciju stavili prazni stanovi, a u Zagrebu ih je čak 55 tisuća", rekao je Tomašević te pojasnio da je porez u Zagrebu pet eura, a radi se o iznosu koji je Vlada postavila kao srednju vrijednost i koji automatski stupa na snagu ako gradska vlast do veljače ne donese drugačiju odluku.

U nastavku se obrušio na gradonačelničkog kandidata HDZ-a za Zagreb Mislava Hermana, koji je kritizirao porez na nekretnine.

"I sad on kaže da taj porez ništa ne valjda i da ga treba ukinuti", kaže Tomašević.

No svoje protukandidate nije želio komentirati, a na pitanje novinarke Sabine Tandare Knezović koga vidi u drugom krugu odgovorio je: "Tko kaže da će biti drugog kruga?"

"Ne gledam druge kandidate, više mi je nevjerojatno koliko se moram baviti demantiranjem lažnih vijesti. Znači, svako malo neki protukandidat izvali nešto. Primjerice, jedan je prošli tjedan lagao da će se promijeniti grb grada Zagreba, što je netočna laž. Drugi protukandidat je rekao da nismo predali u ministarstvo za izmjene GUP-a izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi, što je laž", rekao je.

Obećanje o zatvaranju Jakuševca

"Kao prvo, četiri ministra zaštite okoliša su se promijenila u četiri godine, koliko sam ja gradonačelnik. To znači četiri razgovora o pravilima, sufinanciranju EU-a. I žao mi je što je Zagreb bio pred bankrotom i što nismo mogli tada reći 'mi ćemo to sami'", rekao je i dodao da je obećao zatvoriti Jakuševec misleći da će imati jasnije izvore sufinanciranja EU-a.

Ovoga tjedna, najavio je Tomašević, završit će idejni projekt Centra za gospodarenje otpadom, a radovi bi trebali početi krajem iduće godine i završiti se do 2028.

"Nikad nitko nije bio bliže tome. Imamo lokaciju, novac, tehnologiju... Pitajte bilo kojeg protukandidata koja je lokacija Centra za gospodarenje otpadom, nijedan vam neće reći točnu lokaciju jer kalkuliraju, jer tamo će odmah imati pobune građana gdje god ga stavite. Ja sam odlučio transparentno reći da će to biti u Resniku i držim se toga i napravit ću to bez obzira na sve", rekao je.

O ugovorima o odvozu otpada koje Grad Zagreb ima s privatnim tvrtkama Tomašević je kazao da su raskinuti svi koji su mogli biti.

"Rekao sam da ćemo najaviti reviziju svih ugovora i da će Grad raditi sve što može sam, kao što je, na primjer, s glomaznim otpadom", rekao je Tomašević.

Biciklističke staze i automobili

Tomšević je rekao kako on nije protivnik automobila. Istaknuo je i podatak da se u posljednjih deset godina povećao broj registriranih automobila u gradu za 100 tisuća.

"Cilj je unapređivati javni prijevoz i to i radimo. Došao je prvi od 40 novih tramvaja. Evo, ekskluzivno, drugi tramvaj će na ulice kroz tjedan dana. I još kupujemo 40. Imat ćemo uskoro prve električne autobuse u javnom gradskom prijevozu u Hrvatskoj uopće", kaže zagrebački gradonačelnik.

Na pitanje novinarke je li objavio rat automobilima Tomašević je to negirao i rekao: "Svaki vozač automobila koji vidi biciklista trebao bi biti sretan jer to znači da će on imati manju gužvu. Ključno je da nemamo baš za svaku vožnju auto. To svi gradovi pokušavaju."

"Zagreb je jedini grad i županija gdje nije za vrijeme inflacije poskupjela niti jedna usluga - ni domovi za starije, ni voda, a javni prijevoz smo i pojeftinili. Mogu obećati da ćemo i dalje što više trošiti novac iz gradskog proračuna za subvencije gradskim poduzećima kako bi cijene ostale iste."

Obnova nakon potresa

U nastavku je Tomašević komentirao neslaganje s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek, koja mu je uzvratila nakon njegove kritike na obnovu.

"Nisam zadovoljan s dinamikom izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća, 32 od 102 obiteljske kuće izgrađene u pet godina od potresa", objasnio je.

O odnosu s premijerom Andrejem Plenkovićem rekao je da se redovito čuju i da je to normalno jer predsjednik Vlade i gradonačelnik najvećeg grada moraju surađivati.

