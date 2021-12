Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je redovitu konferenciju za novinare i komentirao aktualne gradske teme.

"Marko Bogdanović novi je direktor Uprave ZET-a", otkrio je gradonačelnik Tomašević na početku redovite konferencije za novinare.

"Na tu dužnost će stupiti krajem siječnja. On je iskusni menadžer koji je upravljao vodećim kompanijama, bio je u Đuri Đakoviću, radio je na poslovima restrukturiranja, bio je odgovoran za strateške projekte. Karijeru je započeo u Ledu. Inače je inženjer strojarstva", napomenuo je Tomašević.

Martina Jurišić nova je pročelnica Ureda gradonačelnika.

"Po struci je diplomirana pravnica s položenim pravosudnim ispitom. Završila je stručno usavršavanje za PR managera. Četiri godine je radila kao glasnogovornica u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, a osam godina radi i kao pravna savjetnica u tom istom Povjerenstvu. Prije tog radnog mjesta bila je zaposlena kao pravnica u Ministarstvu kulture. Ona je spoj pravne osoba i iskustva u radu s medijima što je ključno i što je zadaća pročelnika Ureda gradonačelnika kada stupi odluka o preustroju što će biti 1. siječnja", rekao je.

O žičari Sljeme

Na pitanje o otvaranju žičare Sljeme, Tomašević kaže: "Ministar je rekao da bi to moglo biti do Skijaškog kupa, a ja se nadam da će to tako i biti. Trenutno se radi na usklađenju pravnog okvira. Nužno je da se to uskladi", kazao je.

Nada se da će to biti u sljedećih nekoliko tjedana. O otvorenju skijališta kaže: "To ovisi o vremenu i pripremi staze za Svjetski skijaški kup". O ski povlaštenim kartama, kaže da mu je to "prvi glas i prvi glas da je donio odluku o ukidanju povlaštenih ski karata".

Na Laništu je osvanuo novi mural Praljka. Na pitanje hoće li i on biti uklonjen, odgovara: "HEP se oglasio o tom muralu. Grad Zagreb će djelovati u vezi toga po zakonu. Praljkov mural tada nije bio greškom uklonjen, a mi ćemo djelovati po zakonu. Djelovat ćemo u koordinaciji s HEP-om".

Na tvrdnje da je Bogdanović HNS-ov kadar i da je bio grobar Đure Đakovića, kaže: "Vjerujemo da je on dobar odabir".

Nakon što je prošli tjedan Gradska skupština izglasala Odluku kojom se umanjuje opseg prava odnosno dijelu korisnika i ukida pravo na mjeru roditelj odgojitelj, Hrvatska udruga roditelja odgojitelja (HURO) najavila je podnošenje tužbe protiv Grada Zagreba.

Tomašević kaže da tužbi još uvijek nema, ali da su tužbe legitimna stvar. "Tužbi još nema, a ni šatora", kazao je.

"Mi smo se vodili pravnom analizom da je riječ o odluci, a ne o stečenom pravu, da se ta novčana pomoć daje kad je Grad u mogućnosti i s obzirom na financijsko stanje Skupština je donijela odluku od smanjenju naknade. Mi smo i dalje zainteresirani vidjeti na koje sve načne možemo ublažiti bilo kakve moguće negativne posljedice na pojedine korisnike", rekao je.

Poručio je kako se treba prestati vrtjeti u krug. "Moramo prekinuti taj začarani krug, mi smo dužni osigurati mjesta u vrtićima, počeli smo sa zapošljavanjem trećih odgojitelja", kazao je Tomašević, poručivši kako misle izgraditi 12 dječjih vrtića u iduće dvije godine.

O slučaju Severine i Bandićevom suradniku

Komentirao je i optužnicu protiv Gzim Redžepija za trgovanje utjecajem u slučaju skrbništva nad sinom Severine.

"Tek sada počinje cijeli postupak, a nama je u interes da se raščisti sve u vezi sumnji. Teško mogu zamisliti gore stvari od ovoga. Ako je bilo tko utjecao na postupak, trebao bi itekako odgovarati za to, da to nikome više ne padne na pamet", rekao je.

O priopćenju CIOS-a kaže:

"Zar ozbiljno očekujete da ću ja komentirati njihovo ironično priopćenje. Radi li se o novom ekološkom incidentu u pogonu CIOS-a? Takva ironična priopćenja ne namjeravam komentirati. Što se tiče otpada, rekao sam da je bilo problema, ali niz je faktora koji na to utječu. Bilo je problema s radnicima koji su oboljeli od koronavirusa, bilo je problema s nabavom nekih stvari za vozila. Raspisali smo natječaje za dodatne radnike, a ako treba unajmljivat ćemo i nova vozila", istaknuo je zagrebački gradonačelnik.

"Nisam sretan s tom okolnosti, ali radi se o kvotama. Da je ovo super situacija, nije", tako je Tomašević komentirao imenovanje novu funkciju Tedija Lušetića.