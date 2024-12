Tomašević otkrio da nije postignut dogovor s važnom tvrtkom: "Traže nas 191 milijun eura, to je najgori scenarij za Zagreb"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da nije postignut dogovor oko nadoknade prijevremenog raskida ugovora o koncesiji za pročistač otpadnih voda sa Zagrebačkim otpadnim vodama te je privatnik pokrenuo arbitražni postupak, ali da Grad svejedno ostvaruje uštedu.

"Nažalost, nismo se uspjeli dogovoriti i doći do sporazuma koji bi onda išao na Gradsku skupštinu oko raskida koncesije i prije nekoliko dana je privatni koncesionar pokrenuo arbitražni spor s ciljem utvrđivanja ove naknade", rekao je Tomašević na konferenciji za medije u ponedjeljak.

Koncesionar traži raskidnu naknadu od 191,2 milijuna eura.

"U odnosu na sve cifre koje je govorila neodgovorna oporba, koja je upozoravala i na bankrot Grada i slične gluposti, to se nije dogodilo. Ovo je najviša cifra u arbitraži koja se može dosuditi, znači ovo je 'najgori' scenarij za Grad Zagreb", poručio je.

Tomašević je podsjetio da je Grad Zagreb u kolovozu, nakon 24 godine, preuzeo upravljanje pročistačem otpadnih voda nakon što je početkom godine donio odluku o raskidu koncesijskog ugovora, četiri godine prije njegova isteka.

Osim financijske uštede, kazao je i da su time u posjed vratili strateški možda najbitnije gradsko zemljište, a riječ je o milijun kvadrata zemljišta. Isto tako, za potrebe izgradnje 3. stupnja pročistača vode bilo je potrebno da pogonom upravlja Grad, a ne koncesionar jer tako stečemo pravo na sufinanciranje projekta od strane EU, govorimo o projektu vrijednom preko 90 milijuna eura, kazao je.

Od oporbe su se, kaže, mogle čuti "brojne nebulozne cifre" da će Grad u arbitraži morati platiti čak 485 milijuna eura, poručivši da se to neće dogoditi.

Prema izračunima, da je ugovor ostao na snazi, od kolovoza do kraja 2028. koncesionaru bi bilo isplaćeno oko 412 milijuna eura, a koncesionar sada traži naknadu od 191,2 milijuna eura.

Gradu je nesporno 38 milijuna eura troška nadoknade, i to je uvršteno u gradski proračun za 2025., a u arbitraži će se raspravljati o rasponu razlike koji može biti manji od iznosa kojeg traži koncesionar.

Tomašević je dodao da su svi maksimalni operativni troškovi ViO-a, troškovi kredita s obzirom na to da će se dosuđeni iznos morati isplatiti odjednom, troškovi arbitraže te svi drugi financijski i porezni troškovi na razini 170 milijuna eura.

Rekao je da to znači da Grad Zagreb i u svim najgorim scenarijima – poreznim, financijskim i arbitražnim – sigurno ima uštedu od barem 50 milijuna eura.

"U kontekstu, to je jedan novi stadion u Kranjčevićevoj ulici, i to je dokaz da je Gradska skupština donijela dobru odluku. To nije mali iznos koji će biti ušteđen građanima zato što smo išli u raskid koncesijskog ugovora, uz sve one druge benefite - da možemo dalje ići s Centrom za gospodarenje otpadom", poručio je gradonačelnik.

Naveo je da će arbitraža sigurno potrajati, a prema ugovoru trebala bi biti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Jednog arbitra bira Grad, drugog koncesionar, a trećeg arbitražno vijeće.

Tomašević i Možemo! zadovoljni izborima

Odgovarajući na pitanja o predsjedničkim izborima, Tomašević je rekao da su u Možemo! zadovoljni rezultatom kandidatkinje Ivane Kekin.

"U situaciji gdje je Zoran Milanović kao kandidat lijevog centra - a mi smo još jedini kandidat na ljevici – osvojio gotovo pola glasova svih ljudi koji su jučer izašli na izbore, zadržati stranački rejting otprilike devet posto je uspjeh", poručio je.

Vezano za napad u Osnovnoj školi Prečko, gradonačelnik je rekao da su nakon sastanka s Vijećem roditelja mnoge zahtjeve roditelja već napravili, dok na drugima rade. U Ministarstvu znanosti i obrazovanja danas je novi sastanak vezan za sigurnost u školama na kojem se, osim zaključavanja, razmatraju i dodatna radna mjesta koja su nužna, a koja se mogu brzo popuniti, poput domara i čistača.

Ponovio je da se svi u sustavu slažu da zaštitari nisu dobro dugoročno rješenje i da je bitno da osoba zadužena za sigurnost bude zaposlenik i dio kolektiva škole koja će znati tko su roditelji, učenici i nastavnici te da zna s njima komunicirati.

Pročitajte i ovo Dan nakon izbora Državno izborno povjerenstvo upozorilo birače: Imate samo tri dana!

Pročitajte i ovo Donesena presuda Osuđeni roditelji dječaka ubojice iz Beograda: Svojim ponašanjem tijekom izricanja presude šokirali prisutne