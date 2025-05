Tomislav Tomašević i Marija Selak Raspudić sučelili su se u ponedjeljak u Dnevniku Nove TV, u drugom krugu izbora za gradonačelnika Zagreba.

Zaiskrilo je oko mnogih tema, a na samom kraju sučeljavanja voditeljica Sabina Tandara Knezović pripremila je nekoliko kratkih blic-pitanja sa starim zagrebačkim izrazima kako bi se vidjelo kakvi su kandidati - Zagrepčani.

Sučeljavanje Tomislava Tomaševića i Marije Selak Raspudić Foto: DNEVNIK.hr

Kandidati su zapeli odmah na prvom pitanju: Što je to ajngemahtec?

"Ne znam", odmah je odgovorila Selak Raspudić. "Juha", rekao je Tomašević, a nadovezala se Selak Raspudić s pitanjem je li to "ono za juhu", a onda dodala – "Ne, grincajg!"

Marija Selak Raspudić i Tomislav Tomaševića - 1 Foto: DNEVNIK.hr

U sljedećem pitanju Tomašević je bio opet konkretniji. "Što je to pulfer?"

"Dio tramvaja na kojem se voziš otraga", rekao je Tomašević, uz što se priklonila i Selak Raspudić, a Tomašević je pohvalio činjenicu da se ipak oko nečega slažu.

Marija Selak Raspudić Foto: DNEVNIK.hr

Ulica Milan Bandić

Nije bilo dogovora oko pitanja treba li Milan Bandić dobiti ulicu ili trg u Zagrebu. Tomašević je bio konkretan: "Ne".

Selak Raspudić pak nije bila tako konkretna. "O tome će se dugoročno odlučiti. On je bio jako dugo gradonačelnik, ne mogu ja to ovdje politički odrediti", odgovorila je na inzistiranje voditeljice "da" ili "ne" odgovorom. "Ako će biti kriterij da gradonačelnici dobivaju ulice, onda će on ući u to", zaključila je Selak Raspudić.

Na pitanje koja im je najdraža knjiga Marije Jurić Zagorke, Tomašević je rekao "Grička vještica", Selak Raspudić "Kći Lotrščaka i "Gordana".