Predsjednik Uprave Brodosplita Tomislav Debeljak izjavio je u subotu kako je trenutačno važno osigurati financijsku injekciju Uljaniku, te je ocijenio da bi eventualno propadanje brodogradilišta Uljanika i 3. Maja značilo gašenje brodogradnje, kao strateške industrijske grane u Hrvatskoj.

"U ovom trenutku je važno što prije omogućiti financijsku injekciju kako bi se ukupni troškovi drastično smanjili, te postignuti brzi dogovor između svih uključenih dionika kako bi se stekli svi uvjeti za dokapitalizaciju," rekao je Debeljak, odgovarajući na upit što su njegovi sljedećeg potezi nakon što je Brodosplit odabran za strateškog partnera Uljanik Grupe.

Po njegovim riječima sa sindikatima u Uljaniku već je postignut načelna dogovor i tu ne očekuje problem.

"Ako se dogovorimo morat ćemo pod hitno izraditi i usuglasiti plan restrukturiranja i uputiti ga Europskoj komisiji (EK) na odobrenje. Mi smo to već uspješno odradili s Brodosplitom, kada je naš plan prihvaćen od prve, stoga ni s planom restrukturiranja za Uljanik ne očekujemo kašnjenje ili otezanje. S obzirom na to da nas ne interesira nekretninski business i ne želimo se baviti ničim osim s brodogradnje i konstrukcijama, napravili bi isto što smo napravili u Brodosplitu, a to je efikasno poslovanje na svjetskom brodograđevnom tržištu i ostvarivanje dobiti bez državnih potpora. S obzirom na kvalitetu ljudskih resursa u Uljaniku i 3. Maju, sigurni smo da bi u tome i uspjeli," objasnio je Debeljak.

Ocijenio je kako bi eventualno propadanje Uljanika i 3. Maja imalo teške posljedice na brodograđevnu industriju u Hrvatskoj.

"Ukoliko bi Uljanik i 3.Maj propali, brodogradnja bi prestala biti strateška industrijska grana u Hrvatskoj. To bila velika šteta i imalo bi značajne posljedice ne samo za industrijsku proizvodnju i izvoz, već i za trajni odljev brodograđevnih stručnjaka i radnika svih profila. Više ne bi bilo opravdanja za financiranje škola i fakultete usmjerenih brodogradnji. A sve to bi stvorilo ogromne poteškoće i Brodosplitu koji bi ostao jedino veliko brodogradilište u državi," istaknuo je Debeljak.

Po njegovim riječima, prijetilo bi nam gašenje jedne industrijske grane koja ima više od 160 godina dugu povijest u Hrvatskoj i to u trenutku kada se poboljšala konjunktura na svjetskom tržištu.

"Željeli smo to spriječiti po svaku cijenu, pa čak i da se mi sami pojavimo kao ponuditelj. Lobirali smo kod svih naših inozemnih partnera, za koje smo pretpostavljali da imaju snage i interesa da se jave na natječaj i na kraju smo se dogovorili s najvećim od njih, konkretno Fincantierijem da pošaljemo zajedničku ponudu," naglasio je Debeljak.

Želimo da hrvatska brodogradnja bude jaka, konkurentna, profitabilna

Želimo, dodao je, da hrvatska brodogradnja bude jaka, konkurentna, profitabilna i na tome radimo od prvog dana, jer u 163 godine duge povijesti brodogradilišta Uljanik, ali i 3. Maj, izgradili su i isporučili gotovo sve tipova trgovačkih, putničkih i ratnih brodova, kao i specijalnih čeličnih konstrukcija širom svijeta, rekao je.

"Po svojem znanju, iskustvu i kvaliteti Uljanik i 3. Maj su nezaobilazni u svijetu brodogradnje. Ta nam tradicija i iskustvo pružaju velike mogućnosti, za koju se nadam da ćemo je zajedno sa svim dionicima ovoga projekta i iskoristiti. Nije nevažno spomenuti da je spašavanje Uljanika i 3. maja važno zbog očuvanja radnih mjesta, zbog tehnološkog napretka, zatim napretka školstva i znanosti," kazao je Debeljak.

Na upit kakvi se učinci Brodosplitovog angažmana u Uljaniku mogu očekivati na hrvatsku brodograđevnu industriju, Debeljak je kazao kako bi to značilo postojanje tri velika brodogradilišta, umjesto jednog.

"Za početak da umjesto jednog imamo tri takozvana velika brodogradilišta koja uspješno i profitabilno posluju, poboljšavaju bilance industrijske proizvodnje i izvoza bez državnih potpora," naglasio je.

Debeljak je također rekao kako Brodosplit ima narudžbe i pisma namjera za gradnju velikih i složenih brodova, putničkih, te brodove za krstarenje polarnim područjima, luksuzne (jahte), specijalne brodove.

"Gradnja putničkih brodova segment je u kojem hrvatska brodogradilišta mogu konkurirati, a brojem koji se već može zvati i serija brodova za polarna krstarenja, ugovorenih s tvrtkama Oceanwide Expeditons i Quark Expeditions iz Seattlea u SAD-u, Brodosplit se definitivno pozicionirao u tržišnu nišu gradnje Polar Expedition Cruise Vessels (polarni kruzeri) čija je dužina od 100 do 150 metara," zaključio je Debeljak. (Hina)