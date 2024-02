Tomašević izrazio žaljenje zbog toga što grad nije organizirao doček: Za sve okrivio nesporazum u komunikaciji

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u utorak kako mu je žao što nije bilo organiziranog dočeka vaterpolista u Zagrebu i poručio kako se to više neće ponoviti, a nada se kako će svečani doček vaterpolistima biti organiziran nakon idućih Olimpijskih igara.

Tomašević je na konferenciji za novinare rekao kako je u vezi dočeka vaterpolista došlo do problema u komunikaciji s resornim ministarstvom i sportskim savezom s kojima se dočeci zajedno organiziraju.

“Da sam znao da postoji bilo kakva želja vaterpolista da imaju doček na Trgu, naravno da bi se on dogodio. Sami ili s Vladom", kazao je.

Podsjetivši kako je dosad praksa bila da dočeke organiziraju Vlada i Grad Zagreb, ustvrdio je da ovoga puta nije bilo nikakve pisane komunikacije prema gradskoj upravi.

Navodno je bila neka komunikacija telefonom na nekim nižim operativnim razinama, no to nije došlo do nas, rekao je Tomašević poručivši kako očekuje da resorno ministarstvo komunicira s nacionalnim sportskim savezima i Gradom.

"Zašto Vlada nije organizirala skup na Trgu? Što, ne bi dobili dozvolu od Grada? Žao mi je što se to dogodilo, očito je da su vaterpolisti to očekivali, naravno da su to i zaslužili”, kaže Tomašević.

Gradonačelnik je u ponedjeljak pozvao vaterpoliste na prijem gdje im je uručio medalje Grada Zagreba, no nisu bili pozvani mediji.

“Vidjeli smo da je premijer zvao medije na prijem, da smo to znali, zvali bi i mi. Jednostavno je bila procjena da je to primjereno”, rekao je.

Također je istaknuo kako je zadaća gradske uprave riješiti tešku situaciju s vaterpolom u Zagrebu jer nijedan reprezentativac trenutno ne igra u nekom zagrebačkom klubu.