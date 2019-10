Neprestano slušamo o generaciji ljudi zvanim milenijalcima. Poznati još i pod nazivom „Generacija Y“ i „Generacija JA“, riječ je o onima rođenim između osamdesetih i kasnih devedesetih. Iako je svaka generacija posebna na svoj način, oko ove se lome koplja. Kako bi ih bolje shvatili, izdvojili smo pet karakteristika koje svaki milenijalac posjeduje.

Transparentni

S obzirom na to da je ova generacija odrasla uz pametne telefone i društvene mreže, oni su naviknuti na bezuvjetnu dostupnost i transparentnost informacija. Kako im je sve što žele saznati jedan klik miša dalje, vole misliti kako o svima i o svemu znaju sve. Osim toga, vjeruju kako isto vrijedi i za komunikaciju licem u lice te da sa svima imaju otvoren i iskren odnos, neovisno o tome je li riječ o prijatelju, kolegi ili poslodavcu.

Umreženi

Iako rođeni u vrijeme kada je internet tek bio u svojim povojima, ova je generacija iskoristila sve blagodati interneta koje ono sa sobom nosi. Facebook, Instagram, Twitter. Milenijalci znaju sve o njima jer to je način na koji oni komuniciraju, rade i na kraju, žive. Društvene mreže u samom su središtu njihove svakodnevice, kao i djeljenje sadržaja poput fotografija, videa i storyja koje mogu vidjeti i oni na drugom kraju Zemlje.

Umorni

Ako ste milenijalac i često se uhvatite kako jedva držite oči otvorene, vjerujte, niste sami. Biti neprestano umoran za milenijalce je životni stil, i to u toj mjeri da ih se često naziva i „Umornom generacijom". Razlog tomu jest što su milenijalci izloženi velikoj količini stresa što često dovodi do anksioznosti i manjka sna, a kako svi znamo da početak dana često određuje kako će dan i završiti, bitno je pravilno se razbuditi.

Milenijalci su najznatiželjnija generacija do sada (Foto: Getty Images)

Tehnološki osviješteni

Milenijalci idu u korak s tehnologijom. Svaki novi gadget koji izađe, bio to pametni telefon, tablet, pametni sat ili pak neka nova aplikacija, oni su s time dobro upoznati, a ako ih već nemaju, mnogi će ih nastojati nabaviti. Jedini koji ih mogu u tome nadmašiti u budućnosti su „Generacija Z“, odnosno oni rođeni sredinom devedesetih koji će biti prva prava digitalna generacija.

Znatiželjni

Nije tajna da su milenijalci najznatiželjnija generacija do sada. Iako je ova osobina izrazito korisna kada je u pitanju zaposlenje jer ono znači da će prilikom rada biti manje grešaka i više inovativnosti, često se zna dogoditi da u „istraživanju“ pretjeraju iz straha da budu ismijani ili neupućeni u temu. Neovisno o tome koliko vremena utrošili u pretraživanje, ova osobina potiče ih da budu bolji kako u privatnom, tako i u poslovnom životu.