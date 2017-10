Nova TV pokušala je doznati tko pomaže Ivici Todoriću u pisanju bloga te koji mu je cilj. Također, na pitanja hoće li za niz optužbi ponuditi i konkretne dokaze - od Ivice Todorića - nema odgovora.

U nizu optužbi usmjerenih ponajprije protiv potpredsjednice Vlade i izvanrednog povjerenika za Agrokor, Todorić još nije ponudio konkretne dokaze.

Nova TV pokušala je doznati i tko pomaže Ivici Todoriću u pisanju bloga te koji mu je cilj. "Moje mišljenje je da taj blog ne piše osobno g. Todorić. On sasvim sigurno daje informacije koje su nužne da bi bile tamo objavljene, ali je pretpostavka da netko tko se bavi profesionalno komunikacijom je ujedno autor bloga", kaže komunikacijska stručnjakinja Marina Čulić Fischer.

Nije to uobičajeni blog, kaže - jer nema javne komunikacije s čitateljima - nego je više promotivna web stranica. Cilj joj je - poslati poruku.

Komunikacijska stručnjakinja pretpostavlja da se radi "o jednoj pravnoj strategiji koja služi za nekakve buduće potencijalne procese".

Sam Todorić na blogu spominje da je angažirao odvjetnike Jadranku Sloković i Čedu Prodanovića. Je li netko angažiran i od PR stručnjaka - na naš upit autoru bloga - nema odgovora. U blogu se najavljuju i tužbe protiv pojedinaca i institucija.

Pravni stručnjak Mićo Ljubenko kaže kako "te javne najave nisu dobra metoda i ne donose mu korist". "On može recimo procijeniti da kao vlasnik je oštećen, možda i u svojstvu uprave gdje je to bio i njegovi ljudi, da je onemogućen u nekoj vrsti upravljanja, no ostat će ona činjenica da je on pokrenuo postupak", kaže Ljubenko.

Iako su Todorićeve optužbe usmjerene prema Vladi, samog premijera Plenkovića previše ne spominje. Meta su ponajprije Martina Dalić i Ante Ramljak sa savjetničkim timom, koje proziva za interesnu povezanost.

Među ostalim spominje i svog dojučerašnjeg bliskog suradnika i člana Uprave Ivana Crnjca. Na naše pitanje - hoće li za niz optužbi ponuditi i konkretne dokaze - od Ivice Todorića - nema odgovora.

