Nevjerojatno priznanje gradonačelnika Milana Bandića u slučaju "Nadstrešnice" - kako ne čita ono što potpisuje - zaprepastilo je mnoge. Provjerili smo što o poruci koju je time poslao Bandić misle njegovi politički protivnici, ali i partneri na vlasti.

Milan Bandić, prema vlastitom priznanju, ne čita ugovore koje potpisuje. Iako u rukama drži proračun oko 10 milijardi kuna. No, zato, tvrdi SDP-ov Gordan Maras, vrijeme i provodi po sudovima.

"Vjerujte to me uopće ne iznenađuje. Mi svi vidimo kako grad funkcionira, na koji način bespotrebno cure novci na sve strane. Kako se odnosi prema transparentnosti i prema tome da građani vide korist od poreza koji plaćaju", kaže Maras.

Partneru na vlasti to nije samo - čudno. "Naravno da je neodgovorno ako on stvarno to tako radi, ali ja bih prije svega rekao da se tu možda radi ili o neopreznoj izjavi ili nečem drugom'', rekao je Milorad Batinić, gradonačelnik Ivanca.

Bandić je svjedočio na suđenju u kojem se njegove bivše suradnike tereti za 12 milijuna kuna tešku aferu. Slučaj u kojem je USKOKu sporno postavljanje 600 nadstrešnica u gradu. Za svaku gradsku kunu, smatra gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić, odgovara prvi čovjek grada.

''Nastojim biti oprezan. Sve veće ugovore sve veće financijske stavke koje utječu na proračun grada Vrgorca osobno pregledam. Znam da je bilo koja greška službenika grada Vrgorca je moja odgovornost", kaže Pranić.

Ne ulazi u to kako radi Bandić, ali ministar uprave Lovro Kuščević, kaže, zna koju proceduru prolaze njegovi ugovori. "Svaki dokument prođe tri četiri filtera prije nego dođe do mene. Nekog proučim dublje, detaljnije, nekog površnije ovisno o tematici o kojoj se radi", kaže Kuščvević.

"Svaki ugovor koji dolazi na stol naravno mora imati tri, četiri parafa. Mora proći pravnu službu. U globalu morate se informirati o svakom ugovoru. Može li svatko od nas procijeniti svaku točku tog ugovora to je druga stvar, jer su to stručna i pravna pitanja, ali svakako svaki ugovor treba otvoriti", rekla je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

Izjavu koja je zaprepastila - Bandić je došao na sud dati kao svjedok. No, u sudnici ga nema u aferi Agram u kojoj se njemu i suradnicima sudi za milijunske nepravilnosti u Zagrebu. I njegova stolica je uglavnom prazna.



