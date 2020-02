Je li prošao sigurnosnu provjeru i je li član kakve masonske, ribičke ili šahovske udruge, pitali smo novog šefa hrvatske vojske. Predstavljen je u Saboru, a oko njegova imenovanja složili su se predsjednici Vlade i Republike. Ostaje još samo jedno pitanje, tko je viceadmiral Robert Hranj?

Prvi put na čelo hrvatske vojske dolazi netko iz ratne mornarice i jedan od najškolovanijih visokih časnika. Robert Hranj je 58-ogodišnji Varaždinac podrijetlom iz okolice Bednje završio je u Splitu vojnu akademiju - smjer pomorstvo, ali i Mornaričku ratnu školu u SAD-u.

Ondje je 1994. bio i prvi naš vojni izaslanik.

2009. u Bruxsellesu je bio na dužnosti zamjenika vojnog predstavnika za NATO.

Tri godine poslije zapovijedao Hrvatskom ratnom mornaricom, a potom postao direktor Glavnog stožera.

Više je puta odlikovan. Uz sve poslove, u Povjerenstvu Vlade odlučuje o izboru borbenog aviona.

Prošao vatreno krštenje

Njegove će zapovijedi vojnici slušati iduće 4 godine. Sposobnost viceadmirala Roberta Hranja, nitko u Saboru nije doveo u pitanje.

Mornar podrijetlom iz Zagorja preživio je vatreno krštenje i dao do znanja da s njim nema šale. Traži disciplinu od više od 15 tisuća vojnika i časnika te nastavlja započete projekte.

"Osim ljudi i opreme - uvježbavanje! Puno toga je dobro, puno toga osvježenje, ali ima i neželjenih događaja protiv kojih se mi apsolutno borimo", poručuje Hranj.

Na pitanje hoće li on to osobno protresti, Hranj kaže da to neće napraviti samo on.

"Ne samo ja! Moramo se svi razletiti u sustavu, ne smijemo dozvoliti da neke stvari prolaze", kaže.

Problem s borbenim avionima

Prolazi i vrijeme. Na MIG-ove koji sada štite zračni prostor država može računati još najviše 3 godine. Hranj ne jamči ništa no poručuje da će vojska "dati sve od sebe da taj projekt završimo uspješno".

Dio borbenih lovaca nakon remonta već dugo ne leti. Ali lete njihovi dijelovi, prvi put potvrđuje ministar.

"Ljudi dio tih dijelova koriste da bi se ovi postojeći stavili u funkciju i da bi oni bili ispravni", kaže ministar Krstičević i otkriva da je više puta pisao Ukrajincima, tražio zamjenske.

"To je njihova sramota nije moja! Nisam vidio odgovor, nismo ga dobili", kaže ministar.

Misija u Afganistanu

Još nema dogovora ni oko budućnosti vojske u Afganistanu i je li kontingent koji sad odlazi tamo i posljednji.

"Teško je reći da je posljednji, mi smo spremni za sve opcije, ali vjerojatno će međunarodna zajednica, a i Hrvatska kao dio NATO - a biti još dosta dugo u AFG, u većoj ili manjoj mjeri", kaže Hranj.

Pravo je Hranja na obabir prvih suradnika. Čeka službeni potpis i primopredaju.

Nogomet, a ne (masonska) loža

Pitali smo Hranja i je li se on nalazi u nekoj loži.

"Nisam u nikakvim ložama, nisam član nikakvih organizacija, jedino što kolektivno radim - igram nogomet s dečkima i tako", rekao nam je Hranj.

Svoju ložu za 9 dana napušta danas razriješeni načelnik Mirko Šundov. Karijeru nastavlja unutar glomaznog sustava koji Hranju ostavlja u nasljeđe.