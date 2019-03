U DORH-u je potvrđeno da se provodi istraga radi krivotvorenih mjenica i da su počeli prvi obavjesni razgovori. Linija kreditiranja Agrokora mogla bi biti ključna u cijeloj ovoj velikoj aferi – tko je kome i pod kojim uvjetima posuđivao novac, ali i s kojim motivima? Je li zakonski uzeti kredit na svoju tvrtku pa isti dan taj novac prebaciti na račun Agrokora ili posuđivati novac Agrokoru uz visoke mjesečne kamate? Istražitelji sumnjaju kako većina tih mjenica nije pokrivena ni novcem, ni vrijednosti ni robom, izvjestio je Andrija Jarak.

Poseban dio cijele ove afere su faktoring društva koja su doživjela pravu ekspanziju za vrijeme izbijanja ove najveće hrvatske afere prije dvije godine. Njih desetak je registrirano u manje od mjesec dana, a i neke su banke osnivale vlastita faktoring društva jer više nisu imale zakonsko uporište po kojem bi mogle dati novac prezaduženom koncernu.

Istraga oko mjenica uzdrmala je poslovni krug oko Agrokora - u ovu je aferu uključeno puno osoba i tvrtki, a iskustvo nam govori da se u ovako velikim aferama uvijek pojavi neki pojedinac, pokajnik koji ispriča sve što zna i time uvelike olakša posao istražiteljima, javio je reporter Nove TV Andrija Jarak.

Već više od godinu dana nemamo nikakvu informaciju do kuda je stigla istraga oko Agrokora koja je započela prije dvije godine. Stotine tisuće dokumenata odnijeti su iz Agrokorovog tornja, a i država je po prvi puta izdvojila 5 milijuna kuna za dodatna vještačenja i stručnjake koji su trebali biti angažirani, no do danas nema nikakvih informacija ima li pomaka u toj velikoj aferi.

U DORH-u nisu htjeli precizirati hoće li osim dobavljača ovom istragom biti obuhvaćeni i razni kreditori, ali i regulatorna tijela i agencije koje su neizostavni dio sijele ove afere.

Dok se čeka pravosudni epilog o Ivici Todoriću - na meti tužiteljstva Agrokorovi dobavljači

Premijera ne zanima što radi DORH. No ne propušta priliku pohvaliti se odrađenim poslom.

"Dobivamo pohvale za odvažnost, brzinu, znanje, kreiranje institucionalnog okvira koji je spriječio gospodarsku i financijsku krizu u RH, koji je omogućio i kompanijama u BIH da zadrže radna mjesta. To je bila smisao i bit naših aktivnosti. Sve što radi DORH u bilo kojem aspektu nije posao kojim se bavi Vlada", rekao je premijer Andrej Plenković.

SDP ne čudi što se češlja dobavljače. I prije su, kažu, na to upozoravali.

"Dobro je da se ta priča rasvijetli do kraja da se vidi jesu li se neki bavili nedopuštenim stvarima, odnosno da su na taj način doprinijeli da se stvori problem Agrokora koji je, na kraju krajeva, eskalirao i koji je doveo do toga da se cijeli balon mora raspuknuti", rekao je Gordan Maras.

Ako se istražuje dobavljače, smatra MOST, treba istražiti i ulogu guvernera i HANFE.

"Mi smo bili politička opcija koja je upozoravala na to da su se izdavale mjenice bez pokrića. Uostalom, naš saborski zastupnik Miro Bulj je podigao kaznenu prijavu protiv guvernera HNB-a, protiv HANFE zbog mjenica bez pokrića. Tražimo da se taj cijeli slučaj rasvijetli i uloga HANFE, HNB-a i naravno dobavljača," zaključuje Mostov zastupnik, Nikola Grmoja.

Iz HANFE odgovaraju - u njihovu fokusu bile su jedino mjenice koje su kolale unutar faktoring društava.

"Netočna je teza da su „mjenice bujale" u faktoring društvima, već je taj trend porasta bio zaustavljen, između ostalog, i zajedničkom suradnjom HANFA-e i HNB-a te je u 2016. u odnosu na 2014. godinu udio mjenica u faktoring društvima bio čak i smanjen za 15,3 posto, na oko 3,5 milijarde kuna", priopćeno je iz HANFE.

Iz HNB-a poručuju kako će se o svemu očitovati sutra. A dobavljači ponavljaju samo jedno.

"Nema lažne dokumentacije, nema prikrivenog financiranja - svo financiranje je bilo javno obznanjeno. U poslovnim knjigama dobavljača nema ništa netransparentno", tvrdi Marica Vidaković, predstavnica dobavljača.

Iz Agrokora kao i iz Državnog odvjetništva o ovoj temi nisu imali ništa za reći.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr