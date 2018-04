Osebujna ekipa, osebujne '60-te. U Zagrebu je otvorena izložba o životu tih godina u Hrvatskoj. Zlatne '60-te - kažu oni koji su u to doba imali 20.

Sve godine koje su sjećanje na mladost su uvijek zlatne. I koliko god bile neugodne i tmurne, u sjećanju su uvijek lijepe. A te '60-te s fićom kao ikonom vremena bile su, u Hrvatskoj i cijeloj državi, pokojnici i politički i kulturno prilično turbulentne.

Godine buđenja, proljećarskih pokreta, godine građenja rock'n roll scene pod utjecajem Elvisa, Chucka Berryja.

I godine sukoba. Pa je u vremenu proljeća pod kraj šezedesetih došlo do sukoba dviju pjevačkih mega zvijezda. Đorđa Marjanovića i Vice Vukova. I tako je - sad već u nas zaboravljeni Đorđe prešutno postao persona non grata hrvatske publike i hrvatske pop scene. Taj je izraz postao hit izraz zadnja dva tjedna. Perosna non grata. Kao onda hrvatska publika potiho Đorđa, tako je sad hrvatska Vlada tim izrazom službeno počastila srpskog ministra obrane.

