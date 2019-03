Ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo je kako su tijekom jučerašnjeg dana zabilježena 294 požara otvorenog prostora, od kojih je većina izbila kao posljedica nekontroliranog spaljivanja korova. Ističu kako je u ovim požarima jedna osoba smrtno stradala, dok je jedna lakše ozlijeđena.

Najveći broj požara prijavljen je na području PU zagrebačke, njih 53, zatim na području PU sisačko-moslavačke 38 i PU ličko-senjske 33 požara. Najmanje požara prijavljeno je na području PU primorsko-goranske, odnosno prijavljen je jedan požar. Svi požari izbili su u periodu od 8 do 20 sati.

MUP ističe kako je većina prijavljenih požara ugašena, a protiv 32 osobe podnesene su prekršajne prijave.

MUP je upozorio građane da prilikom spaljivanja biljnog otpada na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama, posebnu pozornost obrate pri rukovanju vatrom ili lakozapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare.

Također pozivaju građane na dosljedno poduzimanje propisanih sigurnosnih mjera prilikom spaljivanja na otvorenom prostoru te na poštivanje odluke lokalne samouprave o spaljivanju korova, trave i drugog otpada biljnog porijekla, kojom su propisani uvjeti za spaljivanje.

Rigorozne kazne

Podsjećaju i na kazne za izazivanje požara.

Temeljem Zakona o zaštiti od požara, za fizičku osobu koja izazove požar propisana je novčana kazna od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od dvije do 15.000 tisuća kuna.

Istim je zakonom propisana i novčana kazna u iznosu od 1.000 do 15.000 kuna za prekršaj fizičke osobe koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru.

Osim toga, ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama, navodi se u priopćenju MUP-a.