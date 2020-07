Opjevao ga je Oliver Dragojević, simbol je Mediterana, nalazi se na gotovo svakoj drugoj razglednici ili fotografiji. No naljutio je domaćine po obali. Ne mogu ga izbaciti iz Oliverove pjesme, no žele ga izbaciti iz gradova i vratiti gdje mu je i mjesto, na more i uz njega. Riječ je o galebu. Evo zašto im se zamjerio.

Kako bi se smanjio broj galebova u gradovima u gnijezdima prava jaja zamjenjuju se plastičnim, lažnim jajima. Suživot s njima, u Puli, postao je nemoguć.

"Već dvije godine ne može se živjeti od njih. S tim imamo jako puno problema", kaže Mirela iz Pule.

Ne može se živjeti od njih, ali ni mirno jesti, jer omiljeno mjesto za lov, nije im više more i friška riba, nego obrok pokušavaju oteti ljudima.

"Ljudi kad uzmu sendvič ili burek kad su malo neoprezni, i kad to pokušaju prinijeti ustima, znači barem do sada trideset, četrdeset puta sam gledao svojim očima kako se zaleti i uzme taj sendvič“, rekao je Pajo iz Pule.

Agresivni su, bučni, onečišćuju, a mogu biti i prenositelji nekih zaraznih bolesti. Zatvaranja odlagališta otpada, ali i njihovo hranjenje preselilo ih je u gradove na moru.

"Otpad treba odlagati u kontejnere odnosno, posude sa poklopcima koje moraju biti uvijek zatvorene, jer ukoliko su imalo otvorene njima to postane hrane i rastrgaju to smeće po cijeloj ulici", kaže Elvira Krizmanić Marjanović, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pule.

I zato se posegnulo za jedinim uspješnim i dopuštenim rješenjem. Onim u galebovu gnijezdu.

"Kad mi stavimo ta jaja u njihova gnijezda, nakon dvije do tri godine, galeb napušta to stanište i odlazi, ono što mi svi očekujemo, na njihova prirodna staništa, iz gradova na otoke ili hridi“, rekao je Branko Jurić iz Veterinarske bolnice Poreč. Ali, nemojte sami uzimati galebova jaja ako naiđete na gnijezdo. Ni gnijezdo uništavati. Ova, inače iznimno inteligentna životinja, u ovoj će priči, kažu stručnjaci, biti pametnija od vas.

"Napravili bi veliku grešku, uzimanje jaja ili razbijanje gnijezda, dokazano je da nećete ništa učiniti, oni će iznijeti nova jaja, i doći na svoje gnijezdo i još više štiti i napasti vas. Inače, uobičajeno iznesu dva do tri jaja, najviše, ali ako se to radi čak i do četiri ili pet“, dodaje Jurić.

Jednostavna matematika ne ide nam u prilog. Bez podmetanja ovih, lažnih jaja, simbol Mediterana ne bi bio samo simbol, nego i apsolutni vladar.

