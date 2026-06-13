Pogledajte kako robopas i čudesna Poppy osvajaju Goricu dok hrvatski elitni timovi kreću u opasnu misiju

Poppy, operativni potražni pas i njezin vodič Dario spustili su se s tornja i krenuli u potragu za unesrećenim osobama. Na taj način pokazali su okupljenim građanima dosad naučene vještine.

"To je alpski brak jazavčar, stara je pet godina, u radu je od navršenih šest mjeseci. Treniramo skupa tri puta tjedno", rekao je Dario Kraljić, vodič, JVP Velika Gorica.

Poppy je obučena za potragu za nestalim osobama na nepristupačnim terenima, u gustim šumama i ruševinama.

Vatrogasci - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Licenciju su, kažu, dobili prošle godine, ali odlazak u pravu akciju spašavanja još čekaju.

"Cilj nam je da ljudi upoznaju da su ipak psi tu koji nam puno pomažu u svemu tome jer oni ipak imaju 11.500 puta jači njuh nego mi ljudi", istaknuo je Dario.

A kad je za njih teren preopasan - uskače robopas - pas koji je umjesto njuhom, vođen Wi-Fijem i ljudskom rukom.

"Vrlo zanimljiva stvar. To je normalno tehnologija koja se još razvija i nadam se da će negdje u budućnosti naći širu primjenu u našim životima", kazao je Ivica Maceković, zapovjednik JVP-a Velika Gorica.

Vatrogasci - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Djeci zabavno, a tu je i humanitarna akcija

Ovogodišnji dan otvorenih vrata u Velikoj Gorici privukao je mnoštvo posjetitelja, a posebice djece, kojoj je većina atrakcija bila i namijenjena.

"Baš je dobro, klincima je super, imaju ove aktivnosti, dečki su super. Baš je preprepredobro. Čunjeve sam zaobilazio i prešao klupu i onda sam skočio i onda sam vukao lutku i onda gasio požar", ispričali su Matija, Karlo i Franko.

"Pet godina ovdje, znači svake godine sve bolje i bolje. Gdje si bio, Bruno? Vozio se na avionu, gasio požar, Spidermana je vidio, to je preveliko uzbuđenje. Fenomenalno je, baš lijepo", podijelili su Danijela i Bruno.

Uz to, održano je i natjecanje fire combat, u kojem su sudjelovale 22 ekipe operativnih vatrogasaca.

Vatrogasci - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Sve je imalo i humanitarnu notu. Prikupljale su se donacije za Nives, djevojčicu s teškom dijagnozom.

"Hvala svima koji su se odazvali i došli i pomogli našoj Nives koja se bori s tri teška sindroma, međusobno su povezani, to je nešto što će joj ostati cijeli život i borba naša traje dalje", rekle su Nives i njezina majka Sanela.

Uz jednu poruku koja je dirnula mnoge - "Hvala!", poručila je Nives.

HGSS odlazi na međunarodnu vježbu

Hrvatski elitni timovi za spašavanje na vodi u nedjelju u ranim jutarnjim satima kreću prema Moldaviji, gdje će sudjelovati na velikoj međunarodnoj vježbi upravljanja kriznim situacijama. Ukupno 42 pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) i civilne zaštite simulirat će odgovore na katastrofalne poplave, a vježba je ključna jer predstavlja završno testiranje i certifikaciju hrvatskog modula za idućih pet godina.

Dina Ćevid i Petar Prpić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Scenarij vježbe predviđa da je Moldaviju pogodila poplava golemih razmjera zbog koje je ta država zatražila pomoć kroz Mehanizam civilne zaštite Europske unije. S obziorm na to da se vježba održava u zemlji koja nije članica EU-a, cilj je testirati kako europski timovi funkcioniraju na potpuno nepoznatom terenu i u specifičnim međunarodnim uvjetima. Na terenu će četiri dana boraviti desetak zemalja s više od 250 stručnjaka.

Hrvatski tim na put kreće potpuno samodostatan – od vozila i čamaca do agregata i hrane – kako ne bi bio na teret državi domaćinu. Naš tim bit će opremljen s pet čamaca te posebnom logističkom opremom Ravnateljstva civilne zaštite, uključujući i zapovjedno vozilo koje radi neovisno o vanjskim izvorima energije i koristi satelitski internet.

Hrvatski spasioci bit će izravno zaduženi za potragu i spašavanje ugroženog stanovništva, a radit će ruku pod ruku s kolegama iz Rumunjske.

"Mi ćemo biti uključeni u samu vježbu s pet čamaca, gdje ćemo zajedno s rumunjskim timom biti zaduženi za spašavanje ljudi koji su ugroženi poplavom. Sudjelujemo kao certificirajuća vježba gdje se testiraju naši kapaciteti. Nakon procesa certifikacije, ako uspješno prođemo vježbu, narednih pet godina dužni smo biti spremni krenuti na bilo koju katastrofu u svijetu u roku od 12 sati", istaknuo je Petar Prpić, voditelj modula HGSS-a.

Dina Ćevid i Petar Prpić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Prpić je dodao kako se na certifikaciji ovog modula radi već više od šest godina te podsjetio da Hrvatska ima golem ugled na ovom području, s obzirom na to da naši instruktori već godinama educiraju kolege diljem Balkana, ali i iz daleke Kine.

Koordinacija i rad u realnom vremenu pod oštećenom infrastrukturom

Uz samo spašavanje na vodi, ocjenjivači iz Europske unije pod povećalom će držati komunikaciju i koordinaciju među timovima iz različitih država. Uloga časnice za vezu u ovakvim je scenarijima ključna za donošenje odluka.

"Očekujem izuzetno veliku zahtjevnost, tim prije što sam scenarij predviđa oštećenu infrastrukturu, tako i uvijek u tim vježbama zapravo je mnogo toga nepredvidivo. Scenariji su dosta realistični i nama se zapravo različite informacije daju u realnom vremenu i realnom trenutku, tako da su i izazovi stvarni", objasnila je Ana Miličić, voditeljica Službe civilne zaštite Dubrovnik, koja na vježbi obavlja funkciju časnice za vezu.

Miličić je naglasila da je ovaj certifikat od izuzetne važnosti za Republiku Hrvatsku jer njime naša država dokazuje snagu svog sustava civilne zaštite na najvišoj međunarodnoj razini.