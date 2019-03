Talijanski političar Massimiliano Fedriga, član desničarske stranke Sjeverna liga, koja se protivi cijepljenju, obolio je od vodenih kozica.

"Dobro sam, kod kuće sam i oporavljam se. Zahvaljujem svima", napisao je 38-godišnji Fedriga na društvenim mrežama nakon što je pušten iz bolnice, prenosi Daily Mail.

Fedriga je bio veliki protivnik toga da se u Italiji uvede obavezno cijepljenje djece za 12 bolesti među kojima su i vodene kozice, piše talijanski lavanguardia.com.

Podsjetimo, talijanska vlada donijela je odluku da se sva djeca moraju cijepiti protiv 12 čestih bolesti prije nego što se upišu u školu. Odluka je došla uslijed epidemije ospica.

Procijepljenost u Italiji opada posljednjih godina, protiv ospica je pala ispod 80 %, a preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je 95 %, za što talijanski premijer Paolo Gentiloni krivi "širenje antiznanstvenih teorija".

Fedriga je poznat po protivljenju odluci da se propiše obvezno cijepljenje protiv 12 bolesti, uključujući i vodene kozice. Zalaže se za to da se roditeljima prepusti donošenje odluke o tome hoće li cijepiti djecu. Pobornike obveznog cijepljenja nazivao je "staljinistima", no ipak ističe kako je on svoju djecu cijepio.

Koalicijski partneri Sjeverne lige, populistički pokret Pet zvjezdica, također se protivi obveznom cijepljenju.