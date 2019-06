Koliko volje i entuzijazma morate imati da krenete na put oko svijeta - pješice? U Hrvatsku je stigao ''svjetski pješak'', Tom Turcich, kojemu je cilj propješačiti svih 7 kontinenata.

Toma Turcicha smo upoznali na zadarskim orguljama gdje upija posljednje zrake sunca prije nego nastavi svoj put.

"Kad sam imao 17 godina preminuo mi je prijatelj. Tada sam shvatio da trebam učiniti nešto sa svojim životom, da moram vidjeti svijet. I to na najdublji mogući način. Tako sam odlučio hodati oko svijeta", priča Tom.

Ovo putovanje započeo je 2015. godine. Krenuo je iz svog doma u New Jerseju i zadao si zadatak - u 5 godina propješačiti 7 kontinenata.

Ipak, na putu nije sam. Svoju vjernu suputnicu, kujicu Savanu, udomio je u Teksasu. "Četiri sam mjeseca hodao sam. I spavao sam sam. Razmišljao sam kako bi bilo lijepo imati psa koji bi me probudio i zaštitio, ako bi netko dolazio", kaže Tom.

Tom Turcich (Foto: Dnevnik.hr) - 5

Tom i Savana pješačili su od Teksasa do Panama Citiya, Kolumbije do Urugvaja, Danske do Maroka.

Ali posebna mu je želja bila posjetiti upravo Hrvatsku. Naime, njegovi preci dolaze s Krka.

"Dugo sam želio doći ovamo. Posjetio sam obitelj na Krku, proveo sam dva tjedna s njima tamo. Vidio sam kuću svog pradjeda i prapradjeda, upoznao rođake. Hrvatska je zakon, volim Hrvatsku", priča nam Tom, koji je naučio i nekoliko riječi na hrvatskom.

Sa sobom vozi ova kolica u kojima ima ono najnužnije, između ostalog šator i vreću za spavanje. "Imam šator i svugdje spavam u njemu. Na Pagu je bilo malo teže pronaći mjesto za šator na kojem nema puno kamenja", kaže Tom koji nakon Zadra kreće duž hrvatske obale, sve do Dubrovnika.

Svoje putovanje dijeli s brojnom publikom na društvenim mrežama - za Hrvatsku još jedna odlična turistička reklama.