O jeziku i identitetu: Priča koja je krenula iz Hrvatske - znate li što je romani ćib?

Po 14. put i to u 27 država obilježava se Svjetski dan romskog jezika. Iako imaju različite dijalekte, većina Roma govori jezikom - romani ćib. Priča oko ovog dana krenula je upravo iz Hrvatske.

"Netko priča, ti se ne možeš sporazumijeti, tipa bratić iz Španjolske - on ne zna ništa, samo nam je to zajedničko, onda moraš naučiti. Trebamo čuvati našu tradiciju, na kraju krajeva da možeš reći to je moje i to izgubiti je kao izgubiti dio sebe", rekao je Adonis Borneosalihi.

Mjesto u svjetskoj jezičnoj raznolikosti pronašao je davne 1971. i romani ćib tada je proglašen službenim jezikom romskog naroda. Prvi hrvatsko-romski i romsko-hrvatski rječnik, objavljen je 2008., a autor mu je Veljko Kajtazi.

"Krenuo sam u to i eto, uspio sam napisati oko 12.000 riječi. Jedini koji je priznat i na neki način ima potporu svih Roma. Romskim jezikom romani ćib govori 23 milijuna Roma", rekao je Kajtazi.

Sve je i krenulo iz Hrvatske. Hrvatski sabor je prihvatio zahtjev svojih članova da podrži međunarodnu inicijativu za obilježavanje Svjetskog dana romskog jezika. 2012. postao je prvi parlament u svijetu koji je to napravio.



"Ponosni smo na to što je sve krenulo iz Zagreba, tj. iz Hrvatske. Mi smo doista ponosni kao narod, a imamo puno toga za pokazati"; smatra predsjednica Saveza Roma u Republici Hrvatskoj KALI SARA Suzana Krčmar.

Romani ćib, za razliku od hrvatskog, u abecedi ima 37 slova. Romi govore jezičnim dijasistemom koji čini 60-ak dijalekata, često potpuno različitih.

Osim jezika, današnji dan obilježavaju i kao romski nacionalni praznik.

