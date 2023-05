Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić donio je informacije s područja na kojima mještanima prijete klizišta.

U Zagorju, mjestu gdje ljudima prijete klizišta, bio je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić, koji je razgovarao s mještanima. Neki od njih neće moći biti u svojim kućama.

"Noćas ćemo prespavati u svojoj kući jer smo dobili odobrenje stručnih osoba. Večer prije spavali smo kod šogora. Strah me, ne znate što se može po noći dogoditi", priznao je Dominik Kovačec, koji je svjedočio klizištu preko puta svoje kuće. "To je bilo poput praska, poput potresa. Istrčali smo van. Crijep je pao, dimnjak je pao na asfalt. On (susjed) je bio u kući. Mislio je da je potres. Bio je blijed kao krpa", prepričava obitelj Kovačec.

Njegova supruga razgovarala je s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem. Kaže da ih je malo umirio, ali da se ništa nije poduzelo. Njihova je kuća stradala u potresu, ima žutu naljepnicu.

Na Krešićev upit bi li promijenili mjesto stanovanja da im se to ponudi umjesto refundacije novčanih sredstava za obnovu, obitelj Kovačec složna je u odgovoru. "Ne! Imamo životinje. Da nam ponude u Krapini ili negdje drugdje - mi to ne možemo prihvatiti", kazala je Kovačec.

U toj je kući Kovačec sedamdeset godina. Spreman je, kaže, riskirati i vlastiti život da tamo i ostane.

Više o klizištu pogledajte u priloženom videu.

