Premijer Andrej Plenković započeo je večeras svoj boravak u Bruxellesu, tijekom kojeg će se sastati s čelnicima europskih institucija, susretom s predsjednikom Europske pučke stranke Josephom Daulom.

Iz Bruxellesa se u Dnevniku Nove TV uživo javila urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović koje je poručila kako će se sutra vidjeti kakve su reakcije Europske komisije na posjet srpskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj.

"Kada je najavljen dolazak Vučića u Hrvatsku, Europska komisija je taj susret pozdravila. Premijer Plenković će sutra prisustvovati sjednice Europske komisije gdje će govoriti o bitnim točkama za Hrvatsku , a jedna od njih je i strategija proširenja Europske unije na zapadni Balkan. On ide s načelnim stavom da Hrvatska podržava proširenje i da podržava sve zemlje zapadnog Balkana na njihovom europskom putu, ali sukladno zaslugama to jest, sukladno tome koliko će vjerodostojno i pravovremeno ispunjavati svoje kriterije.

To je jedan načelan stav kojeg će premijer izreći, ali jednako tako Hrvatska je već pet godina članica Europske unije i ona nije u tom smislu zauzela proaktivnu ulogu.

Početkom prosinca 2011. Tadašnja premijerka Jadranka Kosor i predsjednik Ivo Josipović potpisali su pristupni ugovor, a tada su izrečene poruke da Hrvatska mora biti lokomotiva u regiji i mora poticati susjede na njihovom eurointegracijskom putu. U tom smislu EU je pozdravila dolazak Vučića u Zagreb, ali mi smo se svi posvađali. Doduše, ne znam je li nas posvađao Vučić ili smo se posvađali sami. Duh iz boce je pušten još 15 dana prije njegova dolaska , čuli su se svi mogući disonantni tonovi . Pitam se je li taj susret dobro pripremljen i to ne samo na relaciji Predsjednice i premijera, već i na drugim instancama. Je li on prošao saborski odbor za nacionalne manjine i je li se o tome razgovaralo na vanjskopolitičkom saborskom odboru. Je li se pozvala koordinacija braniteljskih udruga da se njima objasni o čemu je riječ?

Čini mi se da smo svemu ovome što se događalo u Zagrebu protekla dva dana sami doprinijeli, a Vučić je to u svom stilu iskoristio. Znamo da on ima njuh za te krizne situacije i da ih zna na jedan totalitaran način iskoristiti za sebe i obrnuti u svoju korist. On je radio jedan kompletan PR za svoju unutarpolitičku scenu", izvijestila je Petrović.

