Procesijom i pjevanjem muke Kristove na svetoj misi koju je predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić svečano je u zagrebačkoj katedrali proslavljen blagdan Cvjetnice i Nedjelja muke Gospodnje.

Kardinal Bozanić naglasio je kako je muka Kristova vječni misterij i znak beskrajne Božje ljubavi prema čovjeku.

"Toliko smo puta slušali o Isusovim posljednjim trenucima prije smrti, no i danas ponovno postavljamo pitanje: Što nam je Bog time htio očitovati? Htio nam je očitovati neizmjernu ljubav, ljubav do smrti, ustrajnost do kraja", rekao je kardinal Josip Bozanić predvodeći na Cvjetnicu - Nedjelju Muke Gospodnje svečano euharistijsko slavlje.

Slavlje je započelo svečanom procesijom te blagoslovom maslinovih i palminih grana, a nakon Službe riječi i otpjevane Muke, kardinal je uputio prigodnu homiliju, ističući kako za čovjeka Isusova muka uvijek ostaje misterij, misterij Božje ljubavi, misterij koji nam govori da nas Bog neizmjerno ljubi.

Prije završnog blagoslova rekao je da današnjim slavljem Cvjetnice počinje Veliki tjedan.

"Veliki četvrtak, Veliki petak, Velika subota i slavlje Uskrsa najsvetiji su dani crkvene godine jer nas uvode u misterij našega spasenja, u misterij muke, smrti i uskrsnuća Isusa Krista po kojem mi dobivamo život", naglasio je kardinal Bozanić poručujući vjernicima da je najbolja priprema za to slavlje dobra sveta ispovijed. (Hina)