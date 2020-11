U 11 sati počela je svečana sjednica Predsjedništva SDP-a u povodu obilježavanja 30 godina hrvatske socijaldemokracije, a na svečanosti sudjeluje i predsjednik Republike Zoran Milanović.

Nakon svečane sjednice SDP-a novinarima se obratio predsjednik Zoran Milanović. Kaže da je došao iz sentimentalnih razloga te da nije ništa ostavio u nasljeđe SDP-u jer to nije njegovo.

"Odazvao bih se vjerojatno i HDZ-u", kaže.

Komentirao je prepucavanje o polaganju vijenaca povodom blagdana Svih svetih. Kaže da je Vlada "traljavo izbjegla" zajedničko polaganje vijenaca u petak te ističe da se nije ni s kim prepucavao, pa ni s ministrom obrane Banožićem.

"Ministar mora raditi ono što mu kažu, no onda se ministar počeo baviti mnome. Ni s kime se ja nisam prepucavao, ne s njime, nisam ga ni spomenuo, o njemu sam govorio poluafirmativno. Po nalogu 'onih gore' on je morao po drugi put insinuirati da lažem. On je samo ministar, ja sam predsjednik republike. Jučer se pokazalo da ništa od onog nije istina i da pokušavaju opravdati bijeg od civilizacijske norme da se ne bi slikali sa mnom. U tu se priču upleo vojsku i načelnika Glavnog stožera. To je već ozbiljno. Dok sam ja predsjednik, to neću dopustiti. Kako ću ga spriječiti? Ne silom, ali riječima da", rekao je predsjednik.

"To što se jučer dogodilo nije se dogodilo nikad ranije. Ni u vrijeme ove garniture, ni ranije, da se netko tko je došao iz kadrovskog inkubatora HDZ-a, dođe u Zagreb, da se tako obruši na načelnika Glavnog stožera, tu se ne radi o tričarijama, to su ozbiljne stvari. 24 sata gleda u papire, onda kukavički prebaci krivnju na vojnika", rekao je Milanović.

"Prvi čovjek ministarstva mora postojati kao jedna vrsta premosnice između predsjednika i sustava financiranja. Mijenjaju se ministri, a i predsjednici. Ministri mogu biti osobe koje razumiju ili ne razumiju. Mene su izabrali građani, njega nisu, ni premijera. Ja sam vrhovni zapovjednik. Suradnja će biti moguća i s premijerom koji je rekao da će biti "tvrda kohabitacija" u noći kad sam izabran. Što to znači? Ozbiljan čovjek to ne bi trebao govoriti", rekao je predsjednik.

"Pad helikoptera je tragedija. Istraga traje, ne vodim je ja. Nije zapelo nigdje, očito dugo traje. Ostali smo bez dva helikoptera, ali prije svega bez dva života. Mislite da bih zbog toga trebao prozivati ministra. Ja ne mislim", komentirao je i istragu pada helikoptera Kiowa prije godinu dana.

"Ja ću prvi podržati lockdown, ali ne i policijski sat. Ako mi netko spomene policijski sat, strpao bih ga u maricu. Policijski sat jednako pucnjava, pritvaranje", kaže Milanović te dodaje kako to sa sobom povlači kazne koje nitko neće moći naplatiti.

"Ovo će proći, bilo je i prije epidemija, umirali su ljudi. Nadležnost za ove stvari ima Vlada, ne predsjednik. Sve se može napraviti i da ja šutim i ne komentiram ništa. To je nadležnost Vlade i ja ne smetam ni na koji način. Nalazimo se u izvanrednom stanju, ne ratnom stanju, nego u izvanrednom stanju. Pričanje o lockdownu, zatvaranja biznisa, suspenziji ljudskih prava - to ne može odlučiti ni Capak ni Plenković, nego Hrvatski sabor", kaže predsjednik države.

"Capak ne odlučuje ni o čemu, osim kad izgubi živce pa dobije prekršajnu prijavu na parkingu", kaže predsjednik.

"Ne vidim to kao nekakav problem, nego kao izazov posla", komentirao je kvar i održavanje helikoptera.

"Treba čuvati stare, bolesne i starobolesne i bolesne koji nisu stari, a sve ostalo je zdrav razum", rekao je Milanović.

"Gdje su respiratori? U HDZ-u?", pita se predsjednik koji je komentirao stanje u zdravstvu i istaknuo da nema respiratora u bolnicama, ali ima ih u državi te dodao kako se problem rješava tako da se respiratore preveze u bolnice.

"Imamo liječnika. Mogu platiti liječnike. Ovo od određene kategorije ljudi iziskuje naprezanje. Jedna skupina ljudi treba sada odraditi posao. Platite im duplo, njih nema puno. Je li to problem? Njih nekoliko stotina ili tisuća treba platiti duplo. Je li to problem ministru financija?" upitao je Milanović.

"Političar kad ne želi preuzeti odgovornost za nešto upire prstom u Capaka. Pustite Capaka na miru", kaže predsjednik te ističe kako "obični ljudi" moraju raditi pod velikim pritiskom.

Grbin: "Ne smijemo bježati od toga da smo u ovih 30 godina neke stvari mogli i morali bolje"

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin čestitao je okupljenima obljetnicu i ispričao kako je stranka rasla od svojih početaka i pridonio da Hrvatska bude bolja.

Zahvalio je svim članovima, ali posebno Ivici Račanu, Zoranu Milanoviću i Davoru Bernardiću, svojim prethodnicima, koji su doprinijeli da SDP bude ono što jest.

"Prije 20 godina SDP je bila stranka koja je Hrvatsku izvukla iz međunarodne izolacije", rekao je i dodao kako je SDP dva puta Hrvatsku izvlačio iz krize. Dodao je da se uvijek bore za solidarnost i ravnopravnost.

"Ne smijemo bježati od toga da smo u ovih 30 godina neke stvari mogli i morali bolje", kaže Grbin. "Nažalost, nismo učinili sve da zaštitimo one koje se u našem društvu percipira kako slabije ili drugačije", ističe predsjednik te dodaje kako se te stvari moraju priznati kako bi se ispravile.

Ističe kako se SDP mora usmjeriti na sadašnjost i potrebe društva.

Prije svečane sjednice Vojko Obersnel novinarima je kazao kako "živimo u razdoblju kada se bezočna prevara s određenim zakonima pokušava predstaviti kao decentralizacija Hrvatske. Nismo to zaslužili nakon 20 godina".

Obersnel dodaje kako se na prošlim izborima pokazalo da SDP ima svoje biračko tijelo unatoč problemima te je vrijeme da stranka pokaže dosljednost u politici. Uoči lokalnih izbora kaže kako nema ništa protiv toga da SDP podrži nestranačke kandidate s čvrstim načelima.

Izaslanstvo SDP-a je prije svečane sjednice položilo cvijeće i zapalilo svijeće na grobu prvog predsjednika SDP-a Ivice Račana, te na grobu Borisa Šprema.