Svi koji još imaju sumnje u sigurnost mobilnih bankovnih aplikacija mogu ih otkloniti. Sigurnost bankovnog računa nije ugrožena pri korištenju na mobilnom uređaju, međutim na neke aktivnosti treba obratiti pozornost. U nastavku otkrivamo što sve trebate znati da bi vaš bankovni račun bio siguran i na mobitelu.

Sve o sigurnosti bankovnog računa na mobitelu otkriva Martina Draganić Lončarić, vodeća specijalistica za zaštitu informacijskog sustava Zagrebačke banke.

1. Oprezno s PIN-om

PIN vašeg mobilnog bankarstva treba biti poznat samo vama, a definirate ga prilikom aktivacije aplikacije. Pazite da ne bude jednostavan, poput 1111, 1234 ili rođendana vas ili vama bliskih osoba. PIN može biti i duži od četiri znamenke. Vaše mobilno bankarstvo zaštićeno je od pokušaja prijave pogađanjem PIN-a. U slučaju unosa tri pogrešna PIN-a, onemogućuje se korištenje mobilnog bankarstva. Također, nemojte zapisivati PIN na papirić, u mobitel ili ga otkrivati drugoj osobi. PIN nemojte upotrebljavati za ostale mobilne aplikacije. Ako smatrate da je druga osoba mogla steći uvid u vaš PIN, promijenite ga odmah putem mobilne aplikacije.

Promet na tekućem računu (Foto: Getty)

2. Izbjegavajte povezivanje s neprovjerenom WiFi mrežom

Izbjegavajte korištenje nepoznatih WiFi mreža, no čak i u tim uvjetima, vaše mobilno bankarstvo je sigurno jer je komunikacija između vašeg mobilnog bankarstva i banke uvijek kriptirana. Ako i koristite nepoznate WiFi mreže, koristite samo one koje su zaštićene lozinkom i posjećujte samo one internet stranice koje su zaštićene kriptiranom komunikacijom. Kriptiranu komunikaciju ćete prepoznati po lokotu na početku adrese. Također, preporučujemo da isključite opciju automatskog spajanja vašeg mobitela na WiFi mreže.

3. Veća opreznost pri instaliranju drugih mobilnih aplikacija

Nemojte instalirati mobilne aplikacije iz nepoznatih izvora. Uvijek koristite poznate izvore poput AppStorea i Google Playstorea. Kad koristite poznate izvore, obratite pažnju na izdavača aplikacije i na broj preuzimanja. Što veći broj preuzimanja, to bolje.

4. Zaštite svoj mobitel dodatno

Zaštitite svoj mobitel PIN-om, lozinkom ili otiskom prsta. U suprotnom, netko tko dođe u posjed vašeg mobitela, može doći do vaših podataka, kontakata, slika.

5. Slijediti preporuke proizvođača mobitela za ažuriranje sustava

Koristite svoj mobitel u skladu s preporukama proizvođača. Nemojte raditi tzv. root-anje ili jailbrake-anje svog mobilnog telefona jer u tom slučaju, ugrađene sigurnosne mjere više ne vrijede.