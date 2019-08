Neugodnosti su doživjeli kupači na nekim jadranskim plažama koji su osjetili otrovne bodlje vatrenog crva. Ovom stanovniku morskih dubina očito odgovara sve toplije more, a kako nema puno prirodnih neprijatelja, postaje prijetnja i u plićacima.

Plivanje u uvali kod Rogoznice jedna kupačica zapamtit će i po susretu s vatrenim crvom. Nakon uboda, noga joj je uz bolove počela oticati, a kad je dobila i temperaturu obratila se hitnoj pomoći. Lokalci zato plažu Peleš ovih dana izbjegavaju. Strani turisti i dalje uživaju.

Vatreni crv nije nova vrsta u Jadranu. Ronioci i ribari dobro su upoznati s njegovim prijetećim bodljama. I oni primjećuju da je vatrenog crva sve više. Radi im i štetu.

''Susrećemo se na moru, pogotovo kad hvatamo mreže. Dosta je napada ribe, nije bitna veličina. Od ribe od dva kila do manje, velike, sve probija, uništava. Tako da s tom ribom ne možeš ništa'', kaže Sandro Hrabar..

''Mislim da je veliki problem u tome što zakon nije regulirao koliko mreže trebaju stajati u moru. Ribari su jako neodgovorni i drže mreže po pet deset dana i nije ih briga'', kazala je Silvija Tomaš.

I struka posljednje dvije godine bilježi povećanje populacije ove vrste na cijelom Jadranu.

''Crv je inače osim predatora i strvinar, znači hrani se strvinama. Tako da već od prošle godine imam dojavu da se mogu naći po 20 primjeraka, i 30 u nekim slučajevima u vršama. Kako je more u biti sve toplije i toplije očito mu to pogoduje pa je tako došao nekako u pliće krajeve'', objašnjava Maja Krželj, sa Sveučilišnog odjela za studije mora Split.

Dođe li do uboda, najvažnije je izvaditi sve iglice kako ne bi došlo do upale. ''Pri dodiru, kako bi se obranili, pustit će čekinje, odnosno iglice i tako vas ubosti. Povrh toga, imaju i koktel toksina unutar svojih žlijezda koje mogu otpustiti pa onda može doći eventualno do trovanja'', dodaje Krželj.

Pri susretu, vatrenog crva najbolje je izbjegavati.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr