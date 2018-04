Kaže se da je znatiželja ubila mačku, ali u ovom slučaju rezultirala je jednim vrlo korisnim tehnološkim sustavom – i to upravo u Hrvatskoj.

Mladi FER-ovac Nikola Banić sjedi u jednom od kabineta Fakulteta kojeg dijeli s više kolega. Na svojim monitorima prati razvoj projekata na kojima radi. Jedan od njih je i automatsko brojanje ljudi na fotografijama i videima. Naime, Nikolu je, pored sveg posla kojeg ima na Fakultetu, jako zanimalo kako bi se pomoću postojećih blagodati tehnologije moglo automatski brojati koliko je ljudi prisutno na pojedinom događaju.

U zadovoljenju njegove znatiželje pomoglo mu je još nekoliko kolega, ali kako napominju u razgovoru za DNEVNIK.hr – sve je bilo samo hobi.

''Vidjeli smo da postoje različite brojke prisutnih na različitim prosvjedima. Pa smo se pitali zašto se to ne bi zbrojilo automatski ili poluautomatski da se vidi egzaktno koliko je ljudi bilo na nekom okupljanju. Početna ideja je bila da se u videu povorke broje lica, da svako lice ima broj, da se ne duplicira, odnosno ne broji jedno lice više puta'', ispričao je Nikola za Dnevnik.hr.

Sama ideja se počela rađati krajem 2016., ali 2017. su konkretnije počeli raditi na njoj.

Nikoli su u razvijanju sustava za brojanje ljudi na fotografiji koji je u posljednje vrijeme, naročito zbog prosvjeda oko osjetljivih tema postao vrlo aktualan, pomogli prijatelji, među kojima je Marin Maržić. ''Prije par mjeseci je počeo ozbiljniji rad na tom sustavu. Pridružili su nam se neki kolege pa se sve ubrzalo'', kaže Marin.

''To je Nikolin projekt, pa je to njegov gušt. Htio je to napraviti čisto za sebe. Kasnije smo vidjeli da na tom treba provoditi malo više vremena'', prisjetio se Marin.

Prva verzija zadovoljenja znatiželje pokazala je da je moguće automatsko brojanje osoba na slici. ''Na prvoj verziji koju smo napravili vidjeli smo da je to moguće, pa smo zaključili da bi to mogli malo poboljšati i onda smo zajedno više radili na tome'', kaže Nikola.

Profesor mislio da je video javan pa link poslao Macanu

Još dok su razvijali ovaj projekt, video je procurio u javnost. ''Na početku smo neke početne rezultate stavili na Youtube. Nismo mislili da bi to moglo zanimati širu javnost, ali javio nam se jedan čovjek iz Gane koji je želio brojati masu ljudi u svojoj mega crkvi. Onda smo zaključili da ne želimo da se to odmah dijeli javno, pa smo ugasili taj kanal. Ali nastavili smo komunicirati s tim čovjekom iz Gane i bio je to dobar eksperiment o tome što ljudima treba'', ispričao je Marin.

Nikola se prisjetio kako je video postao vidljiv javnosti slučajno, zbog prepiske profesora i stručnjaka za političku komunikaciju: ''Prvi video koji je procurio bio je intreni. Poslao sam jednom profesoru koji je pomogao projekt opremom, mail s linkom na YouTube, da vidi. Naime, pitao me kako je danas bilo, a ja sam mu poslao: 'bilo je ovako' i link na Youtube video da vidi naše privremene rezultate. I on je valjda mislio da kako je to na Youtubeu, da je javno dostupno. Ali nije bilo javno u smislu da će tražilica izbaciti, samo ako je netko imao direktan link na video, mogao ga je pogledati. Profesor je to poslao u raspravi Krešimiru Macanu, a Macan je to objavio na Facebooku. I tako je to slučajno otišlo dalje i na kraju je zapravo ispalo zanimljivo.''

Iako je sve krenulo samo kao zadovoljavanje znatiželje mladog FER-ovca, ovaj sustav ima i širu društvenu korist. Primjerice može pomoći policiji u određivanju dinamike broja ljudi koji se nalaze na određenoj lokaciji i sigurnosno djelovanje u skladu s tim preciznim podacima. Kada je za ovaj program saznala javnosti, saznala je i policija pa su se javili Fakultetu i dali im fotografije svojih nadzornih kamera kako bi mladi stručnjaci na njima iskušali svoj program.

''Policija se javila dekanu da ih to zanima, a dekan nam je to rekao, pa smo dobili od njih slike da vidimo kako to ispada na njihovim slikama. Taj video s brojanjem ljudi na policijskim fotografijama s prosvjeda objavio je dekan'', rekao je Nikola.

Neki slični sustavi ovome već postoje, ali koliko je poznato, samo ovaj precizno broji svako lice i ne duplicira broj posjetitelja nekog događaja.

''Postoje sustavi koji broje ljude na slici, ali kako su do tog broja došli to je dvojbeno. Nama je bila glavna ideja da na slici pokažemo kako smo došli do određenog broja, da se broji svaka osoba, da se uvjeri nekoga tko čuje od različitih izvora različite brojeve zašto je baš ova naša utemeljena na onome što se zaista i može prebrojati'', rekao je Nikola, a Marin dodaje: ''Postojeći sustavi funkcioniraju na način da daju određenu brojku bez da označavaju individualno sve ljude.''

Kako do što veće preciznosti?

Poriv da sustav usavrše do što veće preciznosti potaknuo ih je na obradu video snimke, a ne samo statične fotografije. ''Jer na videu se može vidjeti kako se ljudi kreću. Primjerice na nekim povorkama. Imamo i rješenje za videozapise, ali procurila je za sada samo fotografija'', kaže Marin objašnjavajući da smjer kretanja osobe, što je vidljivije na videu nego na fotografiji, otkriva je li osoba dio okupljanja ili samo u prolazu.

''Slučajno su prosvjedi ti koji su u Hrvatskoj trenutno bili najkompatibilniji za ovaj sustav, ali inicijalna ideja je da se broji bilo koja masa ljudi, naprimjer na maratonu'', dodaje.

Svaki proizvod osim inovatora koji će ga osmisliti i izraditi, ima i nekoga tko će ga komercijalno ''pogurati''. Budući da Marin ima svoju tvrtku, čini se da je na njega ''pala'' odgovornost da se o sustavu brine na komercijalnoj razini. ''Nakon što je ovo postalo javno, javili su nam se i neki ljudi izvana da bi im bilo zanimljivo za suradnju, ali vidjeti ćemo hoće li nešto biti od toga'', kaže on.

''Nama je ovo još uvijek hobi. Mi smo namjeravali svojim tempom napraviti neku firmu I vidjeti kakva je potražnja. Uz ovo što radimo na tom sustavu, imamo još svoje poslove, pa ćemo vidjeti kako će ovo ispasti'', zaključuju.