U Banskim dvorima održan je sastanak premijera Andreja Plenkovića s Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem. Uz čelnike HDZ-a BiH, te Stranke demokratske akcije, na sastanku su i ministri vanjskih poslova Hrvatske i BiH. Susret se održava nakon što je Zagreb nedavno posjetio Milorad Dodik, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske.

Uoči sastanka, na Markovu trgu nije bilo izjava. Na trgu svetoga Marka sve je pratila reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

"Ovaj dolazak se ne smije razumjeti kao neki formalni ekvivalent ili balans Dodikovu dolasku prije sedam, osam dana. Ovi susreti su odrađeni by the book, kao što se kaže. Prvo je pozvan čovjek najjače stranke u jednom entitetu, a to je Republika Srpska. Sada su pozvani ljudi dviju najjačih stranaka (HDZ i SDA) u drugom entitetu, a to je Federacija BiH.

Od ovakvih susreta se nikad ne treba previše očekivati, ovo su neformalni susreti. Ali ovi susreti su uvod u jedan proces koji vodi k nečemu, a to da vodi k nečemu sudim po tome što je i sam premijer prije nekoliko dana svoj govor u UN-ovom Generalnom skupštinom bazirao na stanje u BiH i na oduzete konstitutivnosti Hrvatima, na povratak na izvorište Daytonskog ustava, ali u okviru jednog ispravnog narativa o potrebi konstitutivnosti i ravnopravnosti svih triju naroda i ujedno održanju cjelovitosti Bosne i Hercegovine", kazala je Petrović.

Bitna je izmjena izbornog zakona

"Ono što je nezgodno za BiH unutarnji politički plan jest to što ovi svi susreti dolaze uoči njihovih lokalnih izbora kada čelnici svih stranaka dižu političke tenzije jedan naspram drugoga, ali i što dolaze uoči izbora čelnih ljudi obavještajnih službi i sigurnosnog sustava BiH kojima se Dodik iznimno protivi pa će puno toga ovisiti o dogovoru Izetbegovića i Čovića.

Zbog čega je bitno izmijeniti izborni zakon? O tome se govori već godinama. Važno je prije svega zato što su Hrvati konstitutivan narod bez obzira što su najmalobrojniji i moraju imati sposobnost legitimiranja vlastitih predstavnika u tijela Federacije i u tijela BiH, a to sada nemaju.

U tom smislu je bitno to što bi u slučaju izmjene izbornog zakona Hrvati prodisali i hrvatska politička scena bi se pluralizirala što je iznimno bitno. Ne bi više imali taj sindrom jednog vođe, jednog čovjeka i jedne stranke.

Što se Hrvatske tiče, a znamo da je dinamika iseljavanja Hrvata iz BiH iznimno jaka, to je Hrvatskoj ne samo Ustavno pitanje, ne samo nekima emotivno pitanje, već sigurnosno i strateško pitanje, a svi koji poznaju povijest geopolitike - znaju što znači jednoj državi izgubiti zaleđe. To nikako ne bi bilo dobro", dodala je Petrović.

