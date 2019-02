Kad bi postojao izbor super policajca, u ozbiljnoj bi se konkurenciji, nema sumnje, našao Zadranin Nikola Marketin. Uz opasan rad u interventnoj policiji, trener je boksa za mlađe uzraste - među njima i za djecu s autizmom. Uz to, postao je i hrvatski izbornik mlađih kadeta.

Ekipa zadarske interventne policije vratila se sa zahtjevnog zadataka. A među vrijednom ekipom - ovo je glavna faca. Policajac Nikola koji, na prvi pogled, ne odudara ni po čemu od svojih kolega.



"Krizne situacije, privođenje nasilnih i opasnih osoba, zasjede. Visokorizična okupljanja, demonstracije", govori o svom polsu Nikola Marketin, interventni policajac i boksački izbornik.

Boksom se Nikola bavi od 13. godine, vještine je učio na Kubi, a prije pola godine postao je izbornikom hrvatske boksačke reprezentacije mlađih kadeta.



"Morate biti pedagog, prijatelj, jedino tako možete imati neko zajedništvo. Znači, mi kroz jednu igru, zabavu njih učimo boksačkoj tehnici, ali i da budu pravi ljudi", objašnjava Nikola Marketin.



U zadarskom klubu zaredali su se državni prvaci, koji su s Nikolom na posljednjem prvenstvu napravili pravu žetvu medalja.



"Volio bih se profesionalno baviti boksom jer mi je to zabavno", govori Andreas Baričević, polaznik boksačkog kluba Ares iz Zadra.



"Stvarno je super, super uči djecu i sve je dobro", govori o svom treneru Mate Milardović.



"Najveći uzor mi je moj trener, naravno", rekao je dječak Luka Dokoza kojeg Nikola trenira.

Ali biti interventni policajac poput Nikole nije nimalo lagan posao. Iako mu je i u policijskoj teretani druga životna uloga od velike koristi.



"Boks mi jako pomaže u nekim situacijama koje su opasne po život. Ostajem hladne glave i što se tiče same fizičke spreme, tu mi jako puno pomaže", objašnjava Nikola.



Što mu je draže, biti interventni policajac ili trenirati mališane, Nikoli je teško odlučiti. Ali jedan zadatak je poseban - treniranje djece s autizmom.



"Kod njih je jako bitan taj kontakt s očima i mi smo uspjeli postići to. Svaki neki pomak kod njih je velika stvar. To mi je poseban jedan osjećaj koji ne mogu opisati", govori Nikola.



Hvatanje kriminalaca i rad s djecom. Nikola je dokaz i da naizgled nespojivo može biti itekako uspješno.

