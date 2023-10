Šutnja o navodnom spašavanju navijača iz Grčke: "Treba vidjeti jesu li ispunjeni elementi bilo kojeg kažnjivog ponašanja"

Još nema službene potvrde da hrvatska policija postupa zbog toga što je među igračima, upravom i delegacijom Dinama bio slijepi putnik.

Naime, u noći kad je došlo do krvavih navijačkih sukoba i masovnog uhićenja hrvatskih navijača, vodstvo Dinama prošvercalo je jednog Bad Blue Boysa u hotel u kojem su boravili. Dali su mu Dinamovu odjeću te ga ukrcali na charter let i dovezli u Zagreb, navodi su Nacionala.

"Hrvatska policija tu postupa temeljem onoga što je u njoj obvezi, a ne jer se negdje nešto dogodilo. Kad budemo imali elemente da se radi o nekom kažnjivom ponašanju koje je u nadležnosti hrvatske policije onda ona postupa. Dakle, tu treba vidjeti jesu li ispunjeni elementi bilo kojeg kažnjivog ponašanja i ima li uopće nadležnosti hrvatske policije", rekao je Nikola Milina, glavni ravnatelj policije.

Ako se pokaže da je sve točno, kaznene odgovornosti za klub zasad nema.

"Zakon je regulirao takozvano kazneno djelo pomaganja počinitelju kaznenog djela. Ovdje niti imamo počinitelja, niti znamo što se zapravo dogodilo, niti znamo u kojoj je funkciji i ulozi bio tamo. Po meni, nema nikakve kaznene odgovornosti ni pravne ni fizičke osobe. Ono što možemo i što je u ovoj fazi postupka jest da, s obzirom da je i hrvatska diplomacija i hrvatsko pravosuđe zakazalo s obzirom na pružanje adekvatne pravne pomoći i suporta svim tim navijačima, da je to bila mjera samopomoći koju bi svaki čovjek na jedan način upotrijebio. Je li došlo do zloupotrebe ovdje ili nije, to ćemo tek vidjeti", objasnio je Krešimir Škarica, odvjetnik.

