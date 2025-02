Prema podacima ministarstva poljoprivrede domaća, hrvatska maslinova ulja uvjerljivo su najskuplja u Europskoj uniji. Plaćamo ih gotovo 79 posto više od europskog prosjeka.

Hrvati plaćaju najvišu cijenu ekstra djevičanskog maslinova ulja u Europi.

"Ja sam kupovala po 18 eura litru, netko traži i više. Eventualno možeš naći za 16, ali to je rijetko. Uglavnom se tu cijene kreću, to je strahovito skupo", smatra Jelka iz Pule.

Točnije, u siječnju njegova prosječna cijena za litru iznosila je 11 eura i 46 centi. Od europskog prosjeka, skuplje za gotovo 79 posto. Ili 5 eura i 5 centi.

"Ja volim naše domaće, vodnjansko i tu okolica Pule, to mi je najbolje. Više vjerujem u to kad nema miješanja i tako dalje. Ja ga kupujem po 18, a imam jedan mi spusti na 15. To je dobra cijena", kaže Ines iz Pule.

Ako je usporedimo s lanjskim prosincem, prosječna cijena za litru - manja je za oko 2 i pol eura, ali i dalje je čak 7 eura skuplje od najjeftinijeg španjolskog, ili 2 eura od susjednog talijanskog maslinova ulja.

"Mi ne možemo stići ni Grčku ni Italiju ni Španjolsku po niskim cijenama jer imamo male površine, imamo manje ulja, skupa nam je radna snaga tako da se ne možemo mjeriti, ali sukladno time dolazi jedna velika kvaliteta ulja", kaže maslinar Marijan Marjanović.

Prema posljednjih podacima, domaćeg ulja imamo za tek 40 posto hrvatskih godišnjih potreba. Ostali dio moramo – uvesti.

"Na našem tržištu imamo najčešće španjolska, talijanska i grčka maslinova ulja, uz hrvatska. Ona su cjenovno prihvatljivija, kvalitetom su slabija od naših, i puno puta i upitne kvalitete", kaže Marjanović.

Kada naše domaće količine stavimo u europske okvire, kažu u porečkom institutu – ispada da smo tek 0 cijelih 2 posto tog kolača. I kako nam pojašnjavaju - uvoze se ona ulja koja su dovoljno jeftina da bi i kod nas imala zaradu.

Više o maslinovom ulju i proizvodnji u Hrvatskoj više pogledajte u videoprilogu.

Pročitajte i ovo BEZGRANIČNO PARTNERSTVO Na godišnjicu rata u Ukrajini razgovarali Putin i Xi: Trumpu se neće svidjeti što su poručili

Pročitajte i ovo Papino zdravlje Reporterka Dnevnika Nove TV iz Vatikana o stanju pape Franje: Otkriva kako je proveo poslijepodne

Pročitajte i ovo PLENKOVIĆEV KOALICIJSKI PARTNER Penava o slučaju Dabro: "Nećemo glasati za skidanje imuniteta! Ako nema Dabre, nema 76 ruku"