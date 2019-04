Dobio je 14 godina zatvora. Dušan Deni Vrhovac proglašen je krivim za ubojstvo brata poznatog ličkog ugostitelja Macole. Osuđen je na temelju iskaza svjedokinje i dvije tzv. GSR čestice koje ostanu od pucanja, pronađene na njegovoj odjeći.

Državno odvjetništvo je imalo i motiv, navodno je ubojica dugovao novac ubijenom. A uz sve to, imao je kriminalnu prošlost, već je ležao u zatvoru zbog pljački. Slučaj gotov. Zatvoren. Pravda zadovoljena? Ne, ako je suditi prema ekskluzivnom 3D vještačenju koje je objavilo Provjereno.

Sudski vještak renomiranog glasa, Vojin Maštruko, na zahtjev obrane napravio je računalnu rekonstrukciju na temelju koje zaključuje kako je u zatvoru krivi čovjek.

Frane Orešković ubijen je pred očima Miljenka Marinića koji se te večeri vraćao kući. ''U prvom sam trenu mislio da se čovjek spotaknuo. Ne možeš vjerovati: ubojstvo'', priča Miljenko.

"Mozak je odbijao povjerovati"

Nazvao je policiju i prijavio kako je vidio samoubojstvo. Očito u šoku - mozak je odbijao povjerovati onome što su oči vidjele. Zbog toga većinu njegovog iskaza sud nije smatrao relevantnim.

U to vrijeme jedna mlada djevojka u blizini šeće psa i ugleda kako kroz park netko bježi prema Domu zdravlja. A onda opet nekoga vidi u blizini svoje zgrade.

Svjedokinja je prvo vidjela nepoznatu osobu kako nešto baca u kontejner, a kada je došla ispred svoje zgrade tvrdila je da je nešto u daljini vidjela da se događa kraj jednog automobila.

Tri godine poslije, Vojin Maštruko, na zahtjev obrane i na temelju spisa, izrađuje potpuno novu - forenzičnu 3D rekonstrukciju ubojstva. U ovom slučaju spoznaje napravljan je cijeli niz pogrešaka na samom mjestu događaja.

"Tako nešto je nedopustivo"

Prvo - fotografirano upotrebom fleša zbog čega se dobiva drugačiji dojam mjesta. Drugo, ekipa za očevid uopće nije napravila skicu lica mjesta. Zato se koristio Google maps gdje su ucrtavane moguće linije kretanja ubojice. I to rukom. Treće - ubijeni je na licu mjesta skinut do gola.

''Tako nešto je nedopustivo raditi na mjestu događaja. Prije svega iz pijeteta prema žrtvi'', kazao je Maštuko.

A onda i jer se tako uništavaju tragovi slijevanja krvi po kojima se može znati što se s osobom dogodilo nakon što je pogođena.

''Iz načina slijevanja krvi se može razlučiti je li se žrtva nakon što je pogođena srušila odmah, potrbuške ili na leđa. Ili je stajala još neko vrijeme pa se tek tada srušila'', objašnjava Maštruko.

Četvrto - nije objašnjeno kako je moguće da su se GSR čestice, koje nastaju uglavnom nakon ispaljenog hica, nalazile na rukama žrtve, ako je ubijen u potiljak. I peto možda najbitnije - nisu izuzeti tragovi pucanja sa stražnjeg dijela glave. Zbog čega se nije moglo u centimetar znati koja je udaljenost pucanja.

Prema prihvaćenom Marinićevom iskazu da je žrtva šetala pognute glave, a ubojica desno od nje, ustanovljeno je da je pucao u zatiljak. Metak je prošao kroz gornje zube. A pucano je iz udaljenosti.

''Sudski medicinar je utvrdio da oko ulazne rane na stražnjem dijelu glave oštećenika nema tragova pucanja tj nema djelomično sagorjelih barutnih čestica, barutne gareži i nema hematoma koji nastaje kod vrlo bliskih udaljenosti pucanja. I stoga je zaključio sukladno sudskoj medicinskoj praksi da je to hitac iz daljine. Za taj pištolj kalibra 6.35 mm i za streljivo koje je korišteno, marke seliger beloit, češke proizvodnje. To znači da je udaljenost pucanja bila veća od 75 centimetara'', objašnjava Maštruko zašto je uzeo da je udaljenost 75 centimetara između glave i pozicije gdje stoji pištolj.

Druga ključna nepoznanica koju 3D rekonstrukcija otkriva jest visina ubojice. Maštruko zaključuje kako osoba visoka 179 koliko je visok osuđeni Deni Vrhovec - nije mogla pucati.

''Nemoguće je takvoj osobi te visine toliko podignuti ruku u vis i toliko saviti ruku u zglobu da može napraviti strijelnu ranu kakva je registrirana u glavi oštećenika'', kaže ovaj vještak.

Ali mogla je pucati po njegovoj procjeni osoba viša od osuđene: ''Osoba tek visine po mome mišljenju 193 ili viša bi mogla napraviti takvu strijelnu ranu.''

Vještaci na sudu zaključili su kako je osoba Denijeve visine mogla to napraviti. Unatoč tome što je čovjek koji je svjedočio ubojstvu također tvrdio kako je ubojica bio znatnije viši od ubijenog.

Osuđeni Dušan Deni Vrhovac je pak niži od ubijenog, visok 179. Poklapa se to s onim što je izračunao Maštruko. Ali dio Marinićeva iskaza o visini nije uzet u obzir. Kao ni onaj da je ubojica skrenuo sebi udesno, u dvorište.

''On je napravio taj korak i pol koliko mu je trebalo, čak i korak jer je dosta visok bio. I napravio je taj korak prema odvjetničkom dvorištu. Odvjetnik nema ograde. I on je tu skočio. Tako da sam ja vidio u odlasku polovicu. Ali vidim skok'', kaže Miljenko.

Tu ga, kaže, gubi iz vida. ''Ja stojim ovdje a on leži mrtav. I sad vi bježite natrag. Nikoga nema. Svjetlo gori. Svjetlo gori. Ja sam isto mislio da je tu pobjegao natrag. Nemoguće da ga ja ne vidim jer ja idem prema njemu. Ako sam ja njih vidio odzgo - dvojicu ljudi koji idu, onda bi ga tek odavde vidio da bježi ovamo'', kaže MIljenko.

Rekonstrukcija mogućeg bijega

Ali Maštruko je rekonstruirao njegov mogući bijeg. I to na temelju fotoelaborata. Vidio je da je u dvorištu tada bio parkiran automobil: ''I onda mi je odmah palo na pamet da je moguće da je ta viša mlađa osoba se sakrila iza tog automobila i zbog toga je ovaj svjedok nije uočio kud ja nestala.''

Odlaskom na mjesto događaja zaključuje i kuda je mogao pobjeći. Kroz dvorišta kuća preskačući ograde. ''I pobjeći između kuća i udaljiti se s mjesta događaja'', kaže vještak. Pitamo susjede jesu li toga dana išta čuli. Bilo kakav skok, šušanj u dvorištu.

Svjedokinja koja je šetala psa u telefonskom razgovoru nam je kazala da je osobu koja trči netom nakon pucnja uočila u parku u blizini mjesta ubojstva.

''Dala je relativno grubi opis te osobe što je razumljivo jer je tu osobu mogla vidjeti s udaljenosti od oko 30 metara'', kaže Maštruko.

Jednu osobu je potom vidjela kraj kontejnera gdje nešto baca. ''Bio je mrak. Ta osoba je imala šiltericu i ona nije mogla zapaziti nikakve detalje'', kaže vještak.

Osobu ponovno vidi kraj automobila. Nakon čega se udaljava prema mjestu događaja. Sama zaključuje da je sve ista osoba.

''Nelogično je da osoba koja izvrši ubojstvo bježi s mjesta događaja, baca vatreno oružje u kontejner, da se nakon toga mrtva hladna vraća natrag i ide prema mjestu izvršenja ubojstva. Ona različito opisuje osobu koju je primijetila u parku da trči i osobu koja se vraća od kontejnera i prolazi pored nje'', kazao je Maštruko.

Iz čega Maštruko zaključuje da svjedokinja priča o više osoba. Na Jakuševcu su pronašli i plinski pištolj s kojim je ubijen Frane Orešković. Vještačenjem se ustanovilo da je prepravljan. Čiji je - nije dokazano? Kao ni to da na njemu ima Denijevog DNK. Ali je to da je Deni u kući imao jednu jaknu, i u automobilu jednu majicu na kojima su pronađene GSR čestice. Vještaci tvrde da su to bile one koje nastaju prilikom pucanja.

Premda, kaže Maštruko, nije urađena analiza koja bi dokazala da nisu slične čestice povezane s kočnicama automobila. Uz to, ne može se utvrditi kada je došlo do kontaminacije odjeće GSR česticama.

''Kritične zgode kada se dogodilo ubojstvo ili je to od prije godinu dana, dvije ili više'', kaže Maštruko. Bilo je takvih događaja kada je Deni bio u doticaju s oružjem.

''Slavila se Nova godina. Vlado koji je držao kuhinju, a ja držim kafić, izašao je van i pucao je iz plinskog pištolja gdje je Deni došao. Uzeo mu pištolj. Veli nemoj pucat doći će policija, pokupio čahure'', priča Željko Vrhovec, tata osuđenog.

Da se to tako dogodilo potvrdio je i svjedok tog događaja. Međutim, sud ga nije prihvatio. Najjače što je optužba imala prije presude jest činjenica da je Deni u kući i u automobilu imao jaknu i majicu s GSR česticama. I da je sa žrtvom razmjenjivao poruke.

Optužbu su najviše zanimale one poruke koje se tiču posuđenog novca. Jer su imali iskaze svjedoka koji su tvrdili da se tog dana Frane trebao naći s Denijem da mu on vrati 10.000 eura koje je posudio uoči vjenčanja.

SMS poruke

Deni, 24. 3. 2016.: U utorak, najkasnije srijedu ti dam novce da odneseš ovom, i tebe ću odmah počastiti za uslugu, sad sam dogovorio posao.

Deni, 15. 4. 2016.: Frane oprosti desio se problem, vjerojatno si već čuo, morao sam otići iz grada dok se stvar ne smiri, nemam auto, al bit ću u 9 sati navečer kod tvoje zgrade, da ti dam novce.

On je na suđenju negirao dugovanje tvrdeći i da su dogovarali zajednički posao sa stolarijom. A unatoč razmijenjenim porukama šest dana prije ubojstva, nije dokazano je li se baš on i našao s ubijenim oko 21 sat.

Da nije tvrdi supruga jer je tada, u vrijeme ubojstva, s njom gledao jednu televizijsku emisiju: ''Znam da im je cijelo vrijeme pričao da on to nije napravio, da nije, da on to nije napravio. Onda kad su ga cijelo vrijeme onda je prestao pričati jer je shvatio da nema smisla. Nekako pozitivno se nada da će istina doći na svoje''

Isto tako kako se ne može dokazati da je Deni u vrijeme ubojstva bio sa suprugom pred televizorom, tako se nije moglo dokazati jesu li čestice pronađene na njegovoj jakni i majici iste one iz pištolja kojim je ubijen Frane Orešković ili su pokupljene ranije. Ali je svejedno - osuđen. Najteže to pada njegovom ocu. Frane Orešković bio je dugogodišnji poznanik koji je rado svraćao u njegov kafić. Ne može vjerovati da bi ga baš njegov sin - ubio.

''Po meni, i to sam ne 100 nego 101 posto siguran da je on žrtveno janje'', kaže Željko. Denijeva kriminalna prošlost i bliskost s ubijenim, možda je dobro nekome poslužila. Možda.

To ćemo saznati ako sud prihvati da se cijeli postupak, temeljem novog vještačenja – obnovi. Županijski sud kaže da je zahtjev zaprimljen. I da će se o njemu tri suca raspravljati na izvanraspravnom vijeću. Roka za odluku nema. Tražili smo da nam pred kameru stanu i vještaci koji su radili ranije na ovome slučaju i da prokomentiraju pogreške koje je uočio Maštruko. Pristali - nisu.

