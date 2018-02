U proračunu nikad dosta novca. Pogotovo za zdravstvo. Ako nemate dopunsko zdravstveno osiguranje, za prvi i kontrolni pregled kod svog obiteljskog liječnika morate platiti.

Od četvrtka svi koji nemaju dopunsko osiguranje za svaki novi dijagnostički pregled morati izdvojiti po deset kuna. Plaćanje participacije izgledat će drugačije.

"Ako se nešto zakomplicira taj dan, recimo, vadili su vam šavove, pa vam nešto prokrvari ili vidite da vam je nešto ostalo, možete se vratiti svom doktoru, to vam neće biti naplaćeno, jer će se smatrati da je komplikacija tog prvog pregleda. Međutim, ako se vratite isti dan doktoru, a boli vas grlo, a on je vama vadio šavove, onda naravno da ćete platiti još deset kuna, jer je to potpuno novi pregled, nova dijagnoza", objasnio je na primjeru Nenad Korkut iz HZZO-a.

Dakle, za svaku novu dijagnozu, plaća se deset kuna. Za Udrugu pacijenata sporna je još jedna novost.

"Ono što je problematično, to su konzultacije. Kako netko može odrediti koja konzultacija i koji savjet liječnika prema pacijentu se može naplatiti deset kuna i to je ono što je nepravedno", kaže Jasna Karačić iz udruge.

Za obiteljske liječnike je nepravedno što ih HZZO uopće nije obavijestio da se od četvrtka uvode ove izmjene.

"Mi koji bi to trebali provoditi ne znamo službeno, još dan danas nemamo detaljne upute kako će to izgledati, a kreće od četvrtka", rekla je Vesna Rukavina Potočki, obiteljska liječnica.

Iz HZZO-a kažu kako su se morali uskladiti sa Zakonom, te da neće biti nikakvih problema. U Hrvatskoj nešto više od tri milijuna ljudi ima policu osiguranja, dok je 800 tisuća nema. Dodaju kako to svjedoče i brojke za prošlu godinu.

"Doista je mala svota onih koji su bez dopunskog zdravstvenog osiguranja i plaćaju participaciju. To je otprilike oko 28 milijuna kuna. Dakle, HZZO ne radi ovo da bi zaradio, jer su to doista sitni novci u odnosu na naš proračun od 24 milijarde kuna", kaže Kokot.

Za ministra zdravstva Milana Kujundžića ova izmjena nije ništa novo. "Ništa se novog nije dogodilo. Ova Vlada nije donijela nikakav novi pravilnik. To je stara stvar", smatra Kujundžić.

Većina ljudi koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje je mlada i zdrava, pa ni ne idu često liječniku. Upravo je to zdravstvenoj administraciji jedan od aduta zašto ne bi trebalo biti velike pobune oko izmjena.

