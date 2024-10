Mi samo želimo normalno živjeti kao i svi drugi na ovom planetu nama treba. Ana je studentica pedagogije. U zagrebačkom domu na Savi imala je asistenta 24 sata, sada će ga imati osam sati, kaže to nije dovoljno.

"Nikad se ne zna kad netko od nas može pasti ili treba na wc jer preko noći se znaju dogoditi nepredvidive situacije. Mi ako padnemo nema načina da se dignemo sami", rekla je Ana Mandić, studentica, Zagreb.ž

Sveučilište u Zagrebu iako im po Zakonu to nije dužnost pokrivalo je troškove za cjelodnevnu asistenciju, ali sada će to smanjiti na osam sati, od 14 do 22 jer kažu više ne mogu sami pokrivati sve troškove.

"Sveučilište je plaćalo jednu zdravstvenu ustanovu koja se bavi s time i u zadnjih godinu dana cijena se povećala za 50 posto to su velika sredstva, vi bi mogli dati još 85 stipendija za ta sredstva", rekao je Boris Brkljačić, prorektor Sveučilišta u Zagrebu za studente.

Studenti zdravstvenih veleučilišta sada će preuzeti obvezu asistenata na osam sati. Sveučilište će to plaćati, a njima će se to priznati kao praksa.

"Mi smo zaključili obzirom da postoje novi zakoni ti studenti sada imaju pravo na osobnog asistenta i imaju pravo na inkluzivni dodatak dobijaju novce za takve usluge", rekao je Brkljačić.

Ali mnogi još uvijek čekaju na ta rješnje - kada će ih dobiti iz resornog Ministarstva do zaključenja priloga nismo dobili odgovor.

Studenti su se za pomoć obratili i pravobranitelju za osobe s invaliditetom.

"I tim zakonom o osobnoj asistenciji još uvijek nije pokrivena 24 sata asistencija, nitko nema pravo na 24 sata osobnoga asistenta a ovim studentima bi podrška život značila", rekao je Darijo Jurišić,

pravobranitelj za osobe s invaliditetom.

Jer mnogi bez asistenata ne bi danas imali diplomu zato su kažu zahvalni Sveučilištu na pomoći, ali sada strahuju da bi neki mogli odustati od studiranja.

"Kolege su rekle ako se to ne regulira da će morati odustati od fakulteta a to zaista nikome nije u interesu od nas", rekla je

Ana Mandić, studentica, Zagreb.

Novi zakoni za osobe s invaliditetom koji su dugo iščekivali nisu i dalje riješili probleme, i umjesto izlaza gurnuti su još dublje u labirint hrvatske birokracije.

