Zbog Thompsonova koncerta u studentske domove u Zagrebu koji su u blizini Hipodroma stižu zaštitari koji će stajati ispred svakog paviljona doma na Savi, Cvjetnom i Šari.

Imat će popis studenata koji žive u njemu i samo će oni moći ući. Naime, neki studenti htjeli su se okoristiti Thompsonovim koncertom i iznajmiti svoje sobe.

"Nije problem da nekome dođe sestra ili brat, ali imate Facebook i društvene mreže gdje su naši studenti prodavali svoje sobe ili ih iznajmljivali za Thompsonov koncert, ne ulazim u cijenu, ali to je bilo 200, 300, 400 eura", rekao je ravnatelj SC-a Mario Župan za Srednja.hr.

"Ako će netko povesti curu ili sestru sa sobom, to ćemo tolerirati, ali ne može doći autobus ljudi. Jučer me zvao jedan šofer i rekao mi kako organizira prijevoz za koncert i pitao može li parkirati u krugu doma. Odgovorio sam mu apsolutno ne, ne možete doći do doma uopće, a kamoli parkirati. Na što je on meni rekao pa kako ne mogu kad 70 posto mojih iz autobusa ima riješen smještaj kod vas. Tu smo morali reagirati“, ispričao je Župan.

Najavljuje i da u subotu neće biti večere u domu na Savi i Cvjetnom naselju dok će u nedjelju će sve raditi normalno.

